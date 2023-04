Fundașul stânga Raul Opruț a apărut zâmbitor la flash-interviurile la de la finalul jocului de la Mioveni, câștigat sâmbătă de FC Hermannstadt, scor 2-0. ”Ne bucurăm că am reușit să câștigam cele trei puncte la Mioveni, a fost o deplasare dificilă, știam asta. Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână și la final am câștigat meciul. De când a venit Dică, Mioveni a avut un parcurs bun, pe ei i-a tras în spate sezonul regular. Sunt fericit ca Paraschiv a reușit să înscrie și am câștigat cu golurile lui” a declarat Opruț.

Internaționalul sibian spune că rezultatele pozitive din ultima lună au venit după multă muncă. ”Am legat câteva rezultate foarte bune, avem meciuri multe fără înfrângere, sperăm să o ținem tot așa, iar la final vom trage linie și vom vedea unde ne vom situa. Mereu ne-am uitat la locurile fruntașe, dacă nu aveam penalizarea, ne băteam la play-off. Am început play-out-ul într-o poziție deloc favorabilă nouă, dar am muncit, ne-am antrenat și am reușit să câștigăm și să ne apropiem cât mai mult de primele locuri” a mai spus Raul Opruț.

În acest sezon, fundașul stânga a evoluat în 29 de meciuri de campionat pentru FC Hermannstadt și a marcat un gol.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News