În ajunul Sfintei Sărbători de Paşte opt voluntari ai Crucii Roşii Sibiu au ajuns la Centrul de Plasament de la Turnu Roşu pentru a aduce bucurie în inimile copiilor de acolo.

Iniţiativa a aparţinut voluntarului Cosmin Bojiţă, iar ceilalţi şapte au răspuns cu entuziasm. Au pregătit împreună o vânătoare de ouă şi ateliere de pictură. Iepuraşul le-a adus copiilor multe dulciuri şi fructe.

Alături de cei opt voluntari ai Crucii Roşii s-au alăturat cei de la Autoklass şi de la Centrul Chinologic din Sibiu care au participat cu donaţii. Acţiunea de azi a fost posibilă datorită donaţiilor venite din partea voluntarilor Daniela Moşoiu, Diana Marton, Camelia Vasile şi Cosmin Bojiţă. Mulţumim şi Marius Menhard pentru transport!

Împreună, aceşti oameni, au transformat ultima zi a Săptămânii Patimilor într-o zi magică pentru cei 38 de copii din centru.

“A fost o senzaţie de nedescris. Am văzut multă bucurie pe feţele copiilor atunci când am ajuns la ei şi au continuat să ne surprindă. Am rămas uimit cât de calmi au fost atunci când au început să picteze şi cu cât entuziasm au căutat ouăle. Pentru noi a fost o bucurie enormă că am reuşit împreună să le facem această surpriză. Totodată toţi cei prezenţi am avut multe de învăţat din experienţa de astăzi: să ne bucurăm de ceea ce suntem şi să preţuim mult mai mult viaţa”, spune Cosmin Bojiţă, voluntar Crucea Roşie Sibiu, relatează Agerpres.

“Acţiunile Crucii Roşii Sibiu la Centrul de Plasament din Turnu Roşu au o tradiţie de peste 10 ani. Pe cei mai mulţi dintre copii îi cunoaştem de când erau mici. Ne bucurăm de fiecare dată de revederea cu ei. Dorim pe această cale tuturor prieteniilor Crucii Roşii Sibiu, UN PAŞTE FERICIT!” – Raluca Morar, Director, Crucea Roşie Sibiu

