Antrenorul Sibiului, Tomas Rinkevicius crede că defensiva ermetică din repriza secundă a meciului de marți, cu Voluntari, scor 82-72, a făcut diferența pentru echipa sa. În sferturile Ligii Naționale de baschet, Sibiul conduce pe vicecampioana Voluntari cu 2-1 și joi, în meciul al patrulea, poate obține calificarea în semfinale.

„Marți fost un meci dificil, de la început am fost puțin jos, dar rezultatul final echilibrează lucrurile. Cred că a fost o bătălie adevărată pentru jucătorii mei și asta ne ajută să avem o încredere mai bună. În anumite situații am avut procentaje mai slabe, dar în repriza secundă, prin nivelul defensiv pe care l-am avut, am venit în ofensivă cu decizii mai bune și cu mai multă încredere în forțele proprii. De acolo, am controlat jocul până la final” a declarat Tomas Rinkevicius, după al patrulea joc din seria sferturilor de finală.

Lituanianul consideră că CSO Voluntari continuă să fie favorită în acest sfert de finală, chiar dacă echipa sa conduce cu 2-1 la general și joacă joi, de la ora 19.00, cu calificarea pe masă. ”Voluntari rămâne o echipă foarte puternică. Cred că în continuare sunt favoriți în acest sfert de finală. Noi avem nevoie de recuperare și să încercăm încă o dată să câștigăm. Trebuie să ne odihnim și joi vom avea un nou meci” a mai spus Rinkevicius.

S-au pus în vânzare online biletele

Meciul patru va avea loc tot în Sala Transilvania joi, 20 aprilie, de la ora 19.00. Partida de la Sibiu va fi transmisă în direct de Digisport 4, Prima Sport și FRB TV. Biletele pentru acest joc s-au pus în vânzare online și se pot achiziționa accesând siteul www.bilete.ro. Un tichet pentru adulți costă 20 lei, iar unul pentru copii cu vârsta până în 14 ani, 10 lei. Copiii până la 6 ani au acces gratuit, fără a li se asigura loc. Cu siguranță, ca și la meciul precedent cu Voluntari, cele 1800 de bilete se vor epuiza rapid.

