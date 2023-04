Românca Irina Anca Șelariu a fost selectată pentru o misiune specială NASA. Aceasta, împreună cu alți trei participanți, urmează să simuleze viața pe Marte, vreme de un an, în cadrul unui experiment. Oamenii de știință vor avea parte de numeroase provocări și situații limită, scrie adevarul.ro.

Cei patru oameni de știință de vor îmbarca într-o călătorie simulată, începând cu luna iunie a acestui an. După ce și-a obținut licența în filologie, la Universitatea din Transilvania, din Brașov, Anca Șelariu a vrut să descopere cât mai mult din tainele Universului, lucru care a pasionat-o încă de mic copil. „Când aveam 4 ani, bunicul mi-a spus că Universul este infinit. A trebuit să fac un pas înapoi și să-mi imaginez asta. Și am început să cumulez cunoștințe din domenii umaniste, din științe, dintr-o varietate de domenii și am observat un lucru: că, de fapt, toți vorbesc aceeași limbă cu care au încercat să picteze acest mister multidimensional al vieții”, a povestit ea, în cadrul ediției TEDX Talks, din anul 2018.

Membrii echipajului vor trăi și vor lucra într-un habitat de 1.700 de metri pătrați, imprimat 3D, care va arăta întocmai precum suprafața planetei Marte.

Cercetătorii vor întâmpina numeroase provocări, printre care: limitări de resurse, defecțiuni ale echipamentelor, întârzieri de comunicare și alți factori de stres de mediu. „Simularea ne va permite să colectăm date de performanță cognitivă și fizică pentru a ne oferi mai multe informații despre impactul potențial al misiunilor de lungă durată pe Marte asupra sănătății și performanței echipajului. În cele din urmă, aceste informații vor ajuta NASA să ia decizii informate pentru a proiecta și a planifica o misiune umană de succes pe Marte”, a declarat Grace Douglas, investigator principal CHAPEA.

Anca Șelariu este microbiolog în SUA

Fascinată de tot ce ne înconjoară, Anca și-a continuat studiile în străinătate. A obținut o licență în biochimie de la Universitatea Montclair, New Jersey și un doctorat în științe biomedicale interdisciplinare de la Universitatea Rutgers, New Jersey. Ea a finalizat, de asemenea, o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat din Colorado din Fort Collins.

În prezent, este microbiolog în Marina SUA. Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase. „Lumea mă întreabă de ce vreau să merg pe Marte câtă vreme mai sunt atât de multe lucruri care trebuie rezolvate aici, pe Pământ. Și răspunsul meu este: tocmai de aceea trebuie să ajung pe Marte. Pentru că efectele secundare ale tehnologiilor vor ajunge să rezolve problemele pe care le avem azi aici”, a mai mărturisit ea.

