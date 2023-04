Sibianca Gabi Timar a demonstrat încă o dată că pasiunea și devotamentul reprezintă cheia spre succes. Aceasta a devenit campioană europeană la box, reușind să își învingă adversara într-un meci plin de adrenalină și suspans.

Pasiunea pentru sport a început încă de la o vârstă fragedă, o mare influență venind din partea tatălui și el pasionat de culturism la vremea respectivă. A urmat pașii tatălui, frecventând foarte des sala de fitness, timp în care s-a orientat spre bodybuilding, perioadă care a durat mai mulți ani din viața sibiencei. Acum, Gabi Timar a devenit campioană europeană la box, iar acest lucru i-a surprins și încântat pe toți membrii familiei.

Pentru prima dată în șase ani, familia lui Gabi a fost prezentă la un meci de-al ei. Sora sa, Ana Timar, ne-a povestit că a fost o experiență unică, iar meciul i-a ținut pe toți în picioare încă de la primele minute. „A fost chiar prima dată când am participat la un meci de-al ei și am fost toți frații acolo și a fost minunat. Am țipat de la începutul meciului până la sfârșit, jumătate de oră până nu am mai avut voce a doua zi. Am purtat steagul României și toți s-au amuzat teribil pentru că steagul se ține pe lângă corp și nu se desfășoară, eu l-am fluturat în vânt cât de mult am putut cu mare mândrie. A fost de la început până la sfârșit adrenalină 100%. Publicul nu a mai stat pe scaune, toți erau în picioare și au strigat numai Gabi, atât pe românește, cât și pe germană. A fost o galerie minunată, a fost toată sala plină” ne-a spus Ana.

Un meci greu, dar încheiat cu rezultatul mult dorit

Meciul a fost unul greu, nivelul fiind foarte ridicat, însă odată intrată în ring, Gabi a renunțat la orice emoție sau gând ce o puteau „încurca”. „Este ce mai mare realizare, a fost destul de greu, nu este nimic ușor când este vorba de box, cu atât mai puțin la nivel de campionat european, unde ne-am bătut pentru locul I. Un meci foarte greu, foarte strâns în care m-am simțit foarte încrezătoare de la început, am avut strategia mea, iar în final totul a ieșit bine, așa cum speram” ne-a spus Gabi Timar.

Prezența familiei a bucurat-o foarte mult pe Gabi, însă această bucurie a fost arătată numai după meci. „Nu am stat să mă gândesc foarte mult la partea asta, nu am vrut să mă copleșească emoțiile, m-am bucurat să îi știu acolo în public. Au venit de departe, fiecare a venit de peste tot din Europa. În momentul în care am intrat în ring, am anulat toate emoțiile, toate gândurile și m-am concentrat asupra meciului. E prima dată în șase ani de zile, când familia mea vede un meci de-al meu” ne-a mai spus Gabi.

