La 36 de ani, Raluca Popa, o tânără născută la Sibiu, a ajuns profesoară univeristară și antreprenor de succes în Statele Unite. Tânăra sibiancă a rezolvat una din cele mai importante ecuații ale securității cibernetice: securitatea sistemelor informatice fără a utiliza un firewall care să împiedice accesul hackerilor.

Născută la Sibiu, Raluca Ada Popa a învățat la Liceul Gheorghe Lazăr, la o clasă de matematică-informatică intensiv. Au atras-o mereu ingineria și științele exacte. Dinainte să se apropie de absolvire, a știut că decizia va fi între fizică și informatică. Informatica i se părea „mai de viitor”, scrie Libertatea.

Spune că alegerea a fost doar puțin influențată de modelul matern. Mama ei a lucrat ca informaticiană și a ținut și cursuri de programare, dar a căutat să nu o împingă deloc pe Raluca în aceeași direcție. A lăsat-o să-și aleagă drumul. „Dar am văzut că îmi plăcea foarte mult ce făcea, deci cred că m-a influențat și asta”, admite tânăra.

Prima ușă închisă a fost chiar la admiterea la MIT (Massachusetts Institute of Technology). Un alumn român urma să se ocupe de interviul ei de admitere, dar i-a scris Ralucăi, care avea 18 ani la vremea aceea, „că nici nu se va obosi să mă intervieveze, pentru că nu fusesem olimpică internațională”. A ambiționat-o ceea ce azi numește „prima mea rejectare”. „Interesant e că-i știu pe cei care fuseseră la olimpiadele internaționale și totuși am avut media mai mare decât ei.

Am făcut mai multă cercetare decât ei. Cred că persoana care trebuia să mă intervieveze era axată foarte mult pe un singur aspect, dar sunt mai multe calități care contează la succes”.

Raluca a intrat întâi la Caltech (California Institute of Technology) și a terminat acolo primul an de facultate cu o medie ideală. Apoi s-a transferat la MIT. „Și atunci clar că m-au luat, pentru că de la Caltech puteau să aibă încredere în note”.

„Un refuz este o ocazie”

Raluca a completat următorii trei ani de studii la MIT, cu dublă licență în matematică și informatică. Și-a menținut GPA-ul perfect (echivalentul lui 10 pe linie la noi), iar în 2009 a luat un premiu pentru cel mai bun student la informatică din lume.

Dar media perfectă nu spune toată povestea. Își dorea mult să facă cercetare încă din anii studenției. L-a contactat, întâi pe e-mail, pe profesorul Rivest, un nume reputat în securitatea informatică. „Este R-ul din RSA, unul din cei mai cunoscuți algoritmi de criptare”. Nu a primit niciun răspuns. L-a căutat la biroul de la facultate și a insistat că vrea să facă cercetare cu el. Profesorul i-a spus: „OK, îți dau o problemă, dar ai nevoie de mai multă experiență”. „Nu, nu, dați-mi că o rezolv”.

După două săptămâni de lucru intens, s-a dus la el cu soluția. Profesorul i-a arătat, politicos, că făcuse o greșeală. „Totuși a vorbit foarte frumos. M-am dus acasă, m-am lipit de caiet alte câteva săptămâni până am găsit soluția. M-am întors la el și a fost foarte impresionat că am reușit să o rezolv”. Au publicat împreună un articol. Primul pentru Raluca. „Mi-a spus: «Nici eu n-am știut să rezolv problema asta până acum». Dar n-a petrecut cât timp am petrecut eu pe ea”. A fost una din experiențele care i-au întărit Ralucăi credința că un refuz e doar o ocazie și un semn că trebuie să cauți alte soluții.

Oferte să predea la MIT, Stanford, Harvard, Princeton și Berkeley

Acum opt ani, Raluca a avut oferte de muncă de la MIT, Stanford, Harvard, Princeton și Berkeley. Din start știa că va alege între MIT, Stanford și Berkeley, pentru că sunt „numărul 1 la informatică”. Iar apoi, raționamentul a fost simplu. Mi-l explică în engleză: „MIT is too far from Silicon Valley, Stanford is too close. Berkeley is just right” („MIT e prea departe de Silicon Valley, Stanford e prea aproape, Berkeley e la distanța optimă”). Mai exact, i-a plăcut modelul de laborator de la Berkeley. „Stanford și MIT au încercat să-l copieze, dar nu prea s-a reușit”.

Cum se descrie singură pe profilul de Instagram, Raluca are mai multe roluri: „Vampiress from Transylvania, baby girl mommy, computer science PhD from MIT, professor @ UC Berkeley, and co-founder @ Opaque & PreVeil” („Vampir din Transilvania, mamă de fetiță, doctor în informatică la MIT, profesor la Berkeley și cofondatoare Opaque și PreVeil).

