Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu își aniversează marți ziua de naștere, tehnicianul împlinind 48 de ani. Aflat în pline negocieri cu antrenorul pentru prelungirea contractului, acționarul principal al clubului FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă i-a făcut acestuia o urare cu tâlc. ”Îi urez tradiționalul ”La multi ani” și totodată cât mai mulți ani la FC Hermannstadt” a spus Ștefan Băcilă.

Acționarul principal al clubului este convins că tehnicianul va continua la Sibiu și în sezonul viitor, alături de Dani Coman pe postul de președinte, chiar dacă presa centrală anunță că cei doi au și alte oferte tentante. ”Noi tragem să rămănă Măldă, sper să îl convingem. Nu cred că el va pleca, îi este bine aici, are liniște, atmosferă bună și nu văd vreo nemulțumire. În plus, îmi place să cred că nu totul se rezumă la bani. În privința lui Dani Coman, nu ne-a spus că ar dori să plece, nu am avut vreo astfel de discuție cu el. Știm că Dani Coman vrea să facă performanță, dar și noi ne dorim să facem performanță la FC Hermannstadt” a precizat managerul de la SC Terra Bulding SRL.

