BC CSU Sibiu a cedat la limită joi, în Sala Transilvania, în meciul patru al seriei din playoff-ul Ligii Naționale de baschet, contra lui CSO Voluntari, scor 86-87. Cu 14 puncte și 12 pase decisive, Gaston Whelan a realizat un double-double, fiind poate cel mai bun jucător al Sibiului în acest joc.

„A fost un meci dificil. Am respectat planul de joc, dar nu am putut să controlăm avansul de care am beneficiat și ei au putut să întoarcă. Așa e baschetul, uneori am fost norocoși, dar acum din păcate am pierdut. Trebuie să avem încredere în noi, pentru că am obținut o victorie la Voluntari și păstrăm șanse pentru meciul de duminică. Ne-a rămas o singură viață și vom continua să luptăm” a spus argentinianul pentru Baschet.ro.

Whelan asigură că Sibiul va da totul duminică, în meciul decisiv de la Voluntari. „Această echipă nu s-a dat bătută niciodată. Tot timpul am luptat. Nimeni nu a crezut în echipa noastră. Antrenorul a avut încredere de fiecare dată, la fel și cei din jurul clubului, cred că acesta este secretul nostru. De fiecare dată luptăm, indiferent pe cine înfruntăm. Lăsăm totul pe teren în toate meciurile.”

CSU Sibiu și CSO Voluntari vor juca duminică, 23 aprilie, meciul decisiv al acestei serii. Câștigătoarea se va duela în semifinale cu CSM Oradea.

