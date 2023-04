Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu nu se grăbește să semneze prelungirea contractului scadent în vară. Tehnicianul a avut mai multe runde de discuții și apreciază că este dorit în continuare de patroni la Sibiu, dar și că poate lucra în liniște.

”Au fost discuții pentru prelungirea contractului, eu le-am zis că nu mă grăbesc, ca apoi să îmi pară mie rău, sau lor. Mai sunt multe etape de campionat, trebuie să avem un pic de răbdare, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Mă simt bine la Sibiu, mă simt respectat și dorit și sunt lăsat să lucrez, acesta este lucrul cel mai important. Muncesc mult și tot ce fac, fac să fie bine la echipă, dar uneori îți iese, alteori nu” a spus tehnicianul, care este de doi ani la Sibiu.

Pentru Măldă contează mult și stabilitatea financiară asigurată în acest an la clubul sibian, unde banii sunt la zi. ”Un alt lucru foarte important este că Hermannstadt are stabilitate financiară, asta mi-am dorit, pentru că au fost momente grele anul trecut și am trecut peste împreună, cu toții. Contează mult să fie stabilitate financiară și de ce nu, să se dorească și performanță, mereu este bine să îți dorești mult, ca să realizezi ceva” a spus Marius Măldărășanu.

În ciuda rezultatelor pozitive din ultima perioadă, tehnicianul avertizează că echipa nu este încă salvată de la retrogradare și trebuie să continue în acelșai ritm. ”Nu vreau să ne culcăm pe o ureche. Avem 6 meciuri fără eșec în Superligă, trecem printr-un moment bun. Toate echipele mai trec și prin momente grele, nouă ne-a lipsit încrederea după acea depunctare și odată cu trecerea timpului, au revenit rezultate pozitive, dar care nu erau suficiente. Acum sunt 2 victorii consecutive, am urcat în clasament, dar nimic nu s-a terminat, nu suntem relaxați. Cel mai important meci este următorul, cu FC Argeș”.

Partida din etapa 5 a play-out-ului Superligii, FC Hermannstadt – Campionii FC Argeș se va disputa sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 15.00, pe Stadionul Municipal. Hermannstadt este pe locul 10 în play-out.

