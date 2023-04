Peste 3.500 de elevi sibieni au ascultat joi, mărturiile cutremurătoare ale unor foști consumatori de droguri în cadrul evenimentului organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu. La eveniment au participat și psihologul Mihai Copăceanu și fondatorul VeDem Just, Cristi Danileț.

Trei foști consumatori de droguri, cu povești de viață emoționante au povestit în fața a mii de adolescenți prezenți la Sala Transilvania despre impactul pe care l-au avut substanțele interzise asupra lor. Luci, Alexandra și Georgiana au vorbit deschiși despre dramele prin care au trecut, modul în care au ajuns să consume droguri și prețul pe care l-au plătit din acest motiv în cadrul conferinței „Da vieții fără droguri”.

Luci este primul care a mărturisit cât de mult i-au schimbat drogurile viața, droguri pe care le credea cândva inofensive la acel moment. A început să fumeze canabis la vârsta de doar 14 ani, iar mai târziu a încercat și alte droguri periculoase.

„Trebuie să înțelegeți cu ce vine la pachet consumul de droguri. Motivul pentru care eu am consumat a fost pentru că am văzut în jurul meu doar partea faină și partea atractivă a lor. De la o vârstă mică am început și mi-am dorit să consum și eu pentru că tot ce vedeam în jurul meu lucruri despre droguri și păreau foarte mișto. La 14 ani am consumat pentru prima dată canabis și m-am îndrăgostit de drogul acesta. „Iarba” a devenit cea mai mare dragoste din viața mea pentru că în partea de început a consumului am experimentat doar lucruri faine”, povestește Luci.

Cinci dosare penale și internări la Psihiatrie

„Am ajuns ca după șase ani de consum să am cinci dosare penale. Dosarele penale mi-au afectat libertatea. Am ajuns să fiu internat la psihiatrie, am ajuns să locuiesc singur, de la viața socială pe care o aveam. Am ajuns să fiu dat afară din casă de familie pentru că le-am luat toate lucrurile de valoare. Trăiam într-o garsonieră fără utilități, cu așternuturi neschimbate, cu mizerie, nu aveam mâncare, nu aveam lucruri curate. Trăiam efectiv în mizerie și despre lucrurile astea nu am auzit niciodată în melodiile pe care le ascultam. După iarbă, „să trag pe nas” a fost a doua cea mai mare pasiune a mea. Trăiam asta foarte intens, dar nu m-am gândit la ce urmează. Am crezut că doar oamenii care nu știu să se drogheze au probleme din cauza drogurilor”, continuă să povestească Luci.

Tânărul a plătit consumul de droguri cu „conștiința” pentru că în 2016 a fost implicat într-un accident de mașină care a rezultat cu uciderea unui om. „Cel mai dificil preț pe care eu l-am avut de plătit în viața mea pentru dependența de droguri este conștiința mea. În 2016, am provocat un accident de mașină grav din care cineva și-a pierdut viața. Când am pus prima dată un joint în gură, nu credeam că așa va arăta viața mea. Drogurile au un preț de plătit”, mai spune acesta.

Povestea cutremurătoare a Alexandrei

Alexandra a început să consume droguri de la o vârstă fragedă. Prima dată a fumat un joint cu marijuana, după ce s-a certat cu părinții, și a ajuns ca la facultate să se injecteze cu heroină și să doarmă în ghetouri din Ferentari.

„Într-un moment de slăbiciune în care m-am certat cu părinții mei am ieșit afară și l-am rugat pe unul dintre prieteni să îmi facă o țigară cu marijuana. Prima dată nu mi-a plăcut absolut deloc, dar am fost tentată să mai încerc a doua și a treia oară. Consumul a început să fie destul de des, am spus „da” și petrecerilor cu muzică electronică, acolo unde am început să consum alcool și pastile cu ecstazy, speed, cocaină și altele. Simțeam că niciodată nu voi ajunge dependentă și că sunt capabilă să îmi văd de liceu. Începusem să mă afund într-o adevărată minciună, începusem să chiulesc, să îi mint pe ai mei, să-mi feresc privirea din cauza ochilor roșii, începusem să fur din casă pentru că nu îmi mai ajungeau banii”, spune Alexandra.

Abuzată sexual, la o petrecere la munte

În facultate, într-o vacanța la munte Alexandra a fost abuzată sexual, după ce nu a mai fost conștientă din cauza consumului de droguri și de băutură. Mai târziu, a ajuns într-o relație cu agresorul care a durat cinci ani.

„Când am plecat la facultate consumul devenise zilnic. Am intrat într-un anturaj din București cu care am plecat la munte și acolo din cauza drogurilor și a consumului de alcool am pierdut total controlul. Am adormit și un băiat a profitat sexual de mine. A doua zi m-am simțit în cel mai jalnic mod, nu îmi venea să cred cât de rău am ajuns. Am încercat să îmi anesteziez acea durere consumând din nou alcool și droguri. După câteva luni am ajuns să am o relație cu băiatul care m-a abuzat sexual, o relație care a durat cinci ani”, spune Alexandra.

Tânăra, acuzată de complicitate la trafic de droguri

Alexandra a ajuns în punctul în care atunci când a aflat că prietenul ei făcea trafic cu droguri să gândească faptul că este o oportunitate pentru ea să se distreze și să aibă acces la o gamă variată de substanțe interzise.

„Împreună am ajuns să consumăm cantități foarte mari de droguri. Ceea ce eu nu știam era că el făcea trafic de droguri. Când am aflat nu m-am gândit la consecințe, ci din contră am crezut că este o oportunitate pentru mine să am acces la mai multe substanțe, să mă distrez și să mă plimb. În urmă cu patru ani de zile am fost prinși de DIICOT, am fost anchetați un an de zile, el a primit o pedeapsă cu executare de trei ani, iar avocatul familiei mele a reușit să obțină pentru mine o pedeapsă cu suspendare pentru complicitate la trafic de droguri și pentru punerea la dispoziție locuinței în vederea consumului de droguri”, spune Alexandra.

Sechestrată într-o casă părăsită și tentative de suicid

Consumul de droguri a continuat și după ce relația dintre ea și fostul iubit s-a terminat. Mai mult, a început să consume heroină, timp în care ajunsese să vorbească singură pe stradă, iar părinții o găseau fie la un spital de psihiatrie, fie în ghetouri de prin București. Tânăra a avut și două tentative de suicid, una chiar în fața mamei, de ziua ei. Aceasta a spus „da” și etnobotanicelor în acea perioadă.

„Drogurile mi-au furat absolut tot ce aveam mai frumos. Am ajuns să spun „da” și consumului de heroină, am început să trag la folie heroină și mai apoi să mi-o injectez, să dorm prin ghetouri sau să cerșesc pentru a procura banii pentru următoarea doză. Eram capabilă să fac rău oricui pentru bani ca să procur dozele. Această perioadă a fost critică pentru că am fost sechestrată de un băiat într-o casă părăsită timp de două zile, abuzată sexual și umilită. Când am reușit să scap de acolo am fost luată de ambulanță de pe stradă și am fost dusă din nou la psihiatrie”, spune Alexandra.

Georgiana fuma heroină la 20 de ani

Georgiana Drăgan este o altă „victimă” a drogurilor. O elevă eminentă de mică, cu visuri mari în ceea ce privește cariera a ajuns să fie dependentă de canabis și mai apoi heroină din adolescență. Tânăra este în prezent director la centrul de fete de la Asociația Teen Challange România. Însă, de-a lungul timpului s-a confruntat cu dependența de droguri care au determinat-o să amaneteze tot ce avea prin casă, inclusiv mașina de spălat.

„La 17 ani eram la o petrecere cu un grup de prieteni care consumau diverse tipuri de droguri, din dorința de a nu fi „fraiera grupului” le-am zis să îmi facă și mie un joint. După a urmat un consum de marijuana de trei ani. La vârsta de 20 de ani am ajuns să fumez pentru prima dată heroină, pe atunci eram studentă la o școală sanitară, aveam un viitor, o carieră și totuși ajunsesem să ne drogăm cu heroină. Am ajuns să amaneteze tot din casă, nu mai aveam mașină de spălat, nu mai aveam absolut nimic. Am ajuns să îi smulg ceasul de la mâna mamei ca să îl vând. Am ajuns să fur din magazine, să am probleme cu poliția”, spune Georgiana.

