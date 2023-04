CSU Sibiu a plecat sâmbătă, spre Voluntari, fără doi dintre cei mai buni jucători ai echipei, Roberts Blumbergs și Monyea Pratt, care s-au accidentat la ultimul meci, de joi, din Sala Transilvania. Cei doi baschetbaliști au fost la Clinica Fizionova de la Târgu Mureș și urmează tratamente de recuperare, sub îndrumarea medicului Daniel Albu și al doctorului echipei, Vlad Ristea. Letonul Blumbergs are o entorsă, care îl va ține departe de teren circa două săptămâni. Pratt are o inflamație la tendonul lui Ahile, însă el ar putea fi recuperat pentru meciul de la Voluntari și are șanse mari să apară duminică în echipa condusă de Tomas Rinkevicius.

Cei doi sunt liderii formației de pe Cibin la media de puncte (16.5 – Blumbergs) și la recuperări (6.3 – Pratt) în play-off.

Jocul decisiv de la Voluntari va avea loc duminică, 23 aprilie, de la ora 19.00 și va fi transmis în direct pe Metropola TV. După patru jocuri, CSO Voluntari și CSU Sibiu sunt la egalitate, 2-2.

