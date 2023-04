După trei victorii consecutive, ultima reușită sâmbătă, 2-1 cu FC Argeș, Sibiul este tot mai aproape de menținerea în Superligă. Antrenorul lui FC Hermannstadt, Măldărășanu a amintit de momentul în care echipa a fost sancționată cu 9 puncte și din care subliniază că trebuie învățat.

“Omogenitatea este secretul succesului. Noi, datorită parcursului nostru, am ridicat nivelul, iar jucătorii și suporterii au avut așteptări mai mari. A venit acea situație de care ne aducem aminte destul de trist, puteam fi mult mai bine. Am simțit presiunea cu adevărat, sunt lângă jucători în fiecare zi, știu ce calități au, iar când greșești pase de câțiva metri, arata că suferi mult din punct de vedere mental. Dar au arătat că și-au revenit. Acea situație nu o considerăm o înfrângere, ci o lecție din care să învățam. Muncești foarte mult și totul se dărâmă… Cu siguranță, la anul vom fi mai puternici” a prognozat tehnicianul Sibiului la DigiSport.

”Un jucător bun pe fiecare post”

Pentru sezonul viitor, Marius Măldărășanu își dorește un plus de valoare în lot, pe fiecare post. ”Ne-am dorit să aducem câte un jucător bun pe fiecare post, care să aducă un plus valoare, nu doar de dragul de a-l lua. Sunt foarte multe propuneri și mi-e greu, ca antrenor, să-i conving pe alții de ce gândesc. Mi-e ușor să cer 14 jucători, dar trebuie să și putem. Au fost anumite critici legate de mine, dar nu puteam să aducem anumiți jucători pentru că nu a fost buget. Am încercat, dar n-am putut să plătim unele sume”, a spus Măldărășanu.

