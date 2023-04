CSC 1599 Șelimbăr a pierdut sâmbătă, la Vâlcea, 1-2 cu Metaloglobus București, în etapa 5 din Grupa A de play-out în Liga 2. Călăreții roșii au fost conduși la pauză cu 0-2, după care au dominat partea secundă, însă reușita lui Gele nu a fost suficientă. Eșecul cu Metaloglobus a coborât Șelimbărul de pe primul loc în grupa de play-out până pe poziția secundă.

Antrenorul Șelimbărului, Claudiu Niculescu a fost supărat la finalul partidei din Zăvoi, dar spune că echipa sa a dat totul pe teren, dominând copios repriza secundă. ”Este supărător, am pierdut trei puncte care, dacă le câștigam, ne-ar fi consolidat primul loc în grupă. A fost așa cum mă așteptam, un meci de luptă, am întâlnit o echipă foarte motivată, noi am încercat pe parcursul întregului meci să punem presiune, să avem ocazii, am și reușit în repriza secundă, dar și în startul jocului. Însă, niște greșeli individuale au făcut să primim două goluri în prima repriză, după aceea Metaloglobus nu a mai contat în faza de atac în repriza secundă. Sunt puțin supărat, dar băieții au făcut tot ce a depins de ei, în special în partea secundă, au muncit, au pus presiune, și-au creat ocazii, am avut și puțin ghinion. Vom face și noi o analiză a acestui meci și mergem mai departe. Echipa trebuie să ridice privirea sus, pentru că a muncit mult în această primăvară și am reușit să rezolvăm menținerea mai repede decât preconizam”

Șanse și pentru rezerve

Fostul internațional și-a propus ca, pe final de sezon, să dea șanse prin rotație și unor jucători care au prins mai rar echipa. În meciul cu Metaloglobus, în formula de start au apărut portarul Roșca, care a debutat, dar și Arhirii. Roșca a greșit la primul gol al oaspeților, iar Arhirii a fost schimbat la pauză. ”Le-am spus înainte că o să încep să văd și jucători care au avut puține minute până în acest moment, probabil ei nu au avut ritmul de joc necesar, de aceea s-au mai făcut niște greșeli, dar vom face o analiză împreună” a mai spus Claudiu Niculescu.

”S-a simțit o ușoară lipsă de concentrare”

Tehnicianul echipei CSC Șelimbăr spune că este extrem de dificil să motiveze echipa, în momentul în care jocurile nu mai au miză. Formația sibiană și-a asigurat matematic menținerea în Liga 2. ”S-a dovedit că este foarte greu să motivezi o echipă după atingerea obiectivului, deși prima repriză a fost una echilibrată, am început mai bine, apoi Metaloglobus a pus ceva presiune pe noi, dar repriza secundă ne-a aparținut în totalitate. Așa e la fotbal, când faci greșeli, ești pedepsit. La noi s-a simțit o ușoară lipsă de concentrare, deși am vorbit toată săptămâna cu băieții, să îi fac să înțeleagă că sunt trei puncte importante și că trebuie să câștigăm toate meciurile până la final, dar atât s-a putut. Avem mai mulți jucători care pot face pasul spre Liga 1, dar prefer să nu îi nominalizez”.

