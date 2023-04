Opruț crede că echipa sa putea avea un final de joc mult mai liniștit contra Argeșului, dacă marca și al treilea gol. ”A fost un meci greu, chiar dacă după 2-0 nu a părut așa, nu am reușit să marcăm al treilea gol, iar pe final am avut emoții pe care consider că nu trebuia să le avem. Puteam închide meciul mai devreme, am avut șanse să facem 3-0, dar suntem fericiți, merităm cu brio această victorie” a spus Raul Opruț.

FC Hermannstadt este neînvinsă în play-out, unde are două egaluri și trei victorii și a urcat pe locul 2, la doar un punct în spatele lui FC U Craiova 1948.

”Fără depunctare, sigur eram în play-off”

Jucătorul Sibiului anunță că echipa se se va bate pentru primul loc în play-out-ul Superligii, chiar dacă nu are drept de a juca barajele pentru cupe europene. ”Avem un nucleu care este împreună de doi ani, un antrenor care este cu noi, ne susține, ne dă încredere, venim cu plăcere la antrenamente. Încercăm să practicăm un fotbal destul bun și în foarte meciuri am reușit, cu majoritatea echipelor, sper să o ținem tot așa. Vrem să ne batem la locul 1 în play-out, chiar dacă nu avem drept de a juca barajele pentru cupele europene, dar nu contează, vrem să fim acolo și restul ține de club”.

Internaționalul din echipa Sibiului este sigur că Hermannstadt ar fi jucat în play-off fără acea depunctare survenită în iarnă. ”Mereu ne-am arătat fața pe care ne-o dorim, să nu uităm că ni s-au luat 9 puncte, după mine, dacă noi începeam anul după cantonament cu ele, sunt sigur că eram în play-off și vorbeam altfel. Am digerat mai greu acest lucru, acum ne-am revenit, suntem aceeași, vestiarul a rămas același, a fost unitate de grup și sprijin din partea lui Măldă” .