Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost prins băut și drogat la volan pe DN1 la Veștem. Polițiștii care l-au oprit au întocmit dosar penal.

„La data de 22 aprilie a.c., în jurul orei 18:30, pe DN 1, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au oprit un autoturism condus în zona Veștem de către un tânăr în vârstă de 22 de ani, din aceeași localitate”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat un rezultat de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, testarea persoanei în cauză cu aparatul Drugtest a indicat un rezultat pozitiv la metamfetamină.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii atât a alcoolemiei în sânge, cât și a prezenței substanței psihoactive în organism. În cauză, la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, respectiv conducere sub influența substanțelor psihoactive.

