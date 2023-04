Vineri, 21 aprilie 2023, Sala Traube din municipiul Mediaș a găzduit conferința „Da Vieții, fără Droguri“, un eveniment prin care s-a dorit atragerea unui semnal de alarmă asupra problemei pe care o reprezintă consumul și traficul de droguri.

Activitatea s-a desfășurat la inițiativa Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, cu sprijinul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sibiu, al Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și al altor instituții cu rol în prevenirea și tratarea consumului de droguri, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, Primăria Mediaș și asociația Teen Challenge Smart România. Invitații speciali ai conferinței au fost psihologul Mihai Copăceanu și judecătorul Cristian Dănileț.

La cele două sesiuni de informare din cadrul activității au participat peste 1000 de tineri din unitățile de învățământ medieșene, acestea fiind urmate de o sesiune dedicată părinților și cadrelor didactice. Participanții au ascultat atât discursuri ale oficialităților cu privire la acest subiect, dar și mărturii extrem de sensibile ale unor foști consumatori de droguri.

„În calitate de primar al municipiului Mediaș, îmi exprim mulțumirea pentru faptul că, orașul nostru participă, în acest an, în mod activ la conferința ,,Da vieții, fără droguri“, prin găzduirea la Sala Traube, a celei de a treia ediții a acestui important proiect pentru tineri și pentru comunitate.

Este cunoscut faptul că, în ultimii ani, consumul de droguri a crescut, în timp ce vârsta consumatorilor a scăzut într-un ritm, poate, alarmant. De asemenea, este cât se poate de eviden, că fenomenul consumului și, implicit al traficului de substanțe psihoactive este complex, cu implicații adânci și de durată, nu doar în rândul consumatorilor, ci și în rândul părinților și, în general, a comunităților umane de pretutindeni.

La nivel de administrație locală, credem că tinerii au nevoie de alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, iar principala activitate sănătoasă este practicarea sportului la nivel de masă. În acest sens, avem acțiuni concrete prin care sprijinim activitatea sportivă la nivel municipal, cât și investiții majore în infrastructura sportivă a Mediașului.

Astfel, din anul 2017 Municipiul Mediaș are un Club Sportiv Municipal cu secții de baschet, fotbal, tenis de masă, șah, atletism, automobilism sportiv și, din anul 2022, ciclism. Pentru anul 2023 am alocat pentru club suma de 2.465.250 lei și tot în acest an, am inițiat un program de finanțare a cluburilor private din Mediaș, pentru care am alocat suma de 1.500.000 de lei.

În același sens al acțiunilor concrete de promovare a practicării sportului, Mediașul găzduiește o serie de competiții de nivel național, cum sunt cele două competiții majore de ciclism sau etapa de campionat de automobilism de viteză în coastă.

Foarte importante pentru oferirea de alternative sănătoase de petrecere a timpului liber pentru tineri sunt investițiile Primăriei în infrastructura sportivă, investiții aflate acum în derulare. Dintre acestea, le enumăr doar pe cele mai importante: Centrul Social Comunitar de Agrement și Sport de pe strada Sticlei (în valoare de peste 25 de milioane de lei); Bazinul de înot din cartierul Vitrometan (în valoare de 10.600.000 lei); Bazele sportive de la Școala Gimnazială nr. 7 și de la Colegiul „Școala Națională de Gaz“; Sala de Sport de la Școala „Mihai Eminescu“; Pista de biciclete de pe drumul Ighișului.

La acestea se adaugă și construcția unui Centru Multifuncțional Educațional, în zona Aviației, care va permite tinerilor să participe și la alte activități de petrecere a timpului liber într-o manieră mai organizată și mai sigură.

Toate aceste investiții sunt realizate cu scopul de a oferi, în primul rând tinerilor, posibilitatea unei vieți active și sănătoase, una din care să lipsească tentația drogurilor. Suntem convinși că această contribuție a administrației locale la combaterea consumului de droguri este importantă pentru succesul tuturor demersurilor celorlalte instituții implicate în această luptă.

Mulțumesc, încă o dată, organizatorilor conferinței „Da Vieții, fără Droguri“ pentru faptul că au inclus municipiul Mediaș în acest important proiect, dar și tuturor celor prezenți pentru interesul și implicarea de care dați dovadă.

Subliniez, în încheiere, faptul că înțeleg importanța deosebită a acestui proiect și a altor demersuri similare și voi continua să sprijin în mod direct, atât în calitate de primar, cât și de membru al acestei comunități, eforturile și obiectivele dumneavoastră“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, în cadrul conferinței desfășurate la Sala Traube.

