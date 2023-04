Cand vine vorba de alegerea sursei de incalzire potrivite pentru asigurarea necesarului termic intr-un anumit spatiu, e necesar sa iei in calcul suprafata pe care doresti sa o incalzesti, cheltuielile pe care le presupune achizitionarea si instalarea dispozitivului termic, costurile de mentenanta, dar si combustibilul pe care-l preferi. Printre cele mai comune sisteme de incalzire, regasite atat la casa, cat si la bloc, sunt centralele termice pe gaz. Cu toate acestea, avand in vedere costurile ridicate la gaz din ultima perioada de timp, probabil te gandesti cum poti economisi la factura de final de luna, in timp ce te bucuri de confortul necesar dorit.

In catalogul PE FOC, vei descoperi o gama generoasa de puffere, modele puffer 1000 l, care au rolul de a optimiza sistemul de incalzire si de a maximiza eficienta sursei de incalzire. Un puffer functioneaza asemeni unui rezervor in care este stocat agentul termic si este utilizat la nevoie, fiind potrivit pentru sursele de caldura pe combustibil solid sau lichid, pompe de caldura sau sisteme solare. Printre avantajele pe care le ofera un puffer, se numara: consum redus de combustibil, randament maxim la utilizare, eficienta crescuta, o durata mai lunga de viata a sistemului termic si un confort mai ridicat.

Pe langa centrala pe gaz, exista si alte tipuri de surse de incalzire care pot asigura exact necesarul termic sau incalzirea apei intr-un anumit spatiu, cum ar fi:

Boilere. Oferta de boilere din catalogul PE FOC contine modele pentru incalzirea apei sanitare, cu acumulare la instalare suspendata sau pe baza (la cerere), proiectate in special pentru suprafetele medii sau mici. Vin cu un pret avantajos si incorporeaza tehnologii avansate pentru producerea de apa calda sanitara si stocarea acesteia, dar si pentru producerea de apa rece si solutii de conditionare a aerului. Modelele de boilerdisponibile pentru achizitie intr-o gama variata de combustibili (gaz, diesel, electric), pentru utilizare directa sau indirecta. De asemenea, ai la dispozitie si o gama de accesorii, printre care serpentine pentru apa calda, robinete, etc. Sisteme de incalzire cu lemne. Fiind printre cele mai economice surse termice, incalzirea cu lemne este de asemenea si o modalitate curata de a asigura confortul termic intr-un anumit spatiu. In catalogul PE FOC, vei regasi o gama generoasa de sobe pe lemne trainice, cu design rustic, modern sau clasic, si care indeplinesc cele mai inalte standarde de calitate si siguranta in domeniu. Printre numeroasele avantaje ale acestor sisteme de incalzire, amintim: dezvoltarea unei puteri calorice ridicate (ceea ce le face ideale pentru incalzirea spatiilor mai mari), posibilitatea de amplasare in orice tip de incapere (pe drept/pe colt), costurile avantajoase de achizitie si intretinere, dar si aspectul deosebit pe care il ofera.

Solutii de incalzire pentru exterior. Daca detii deja o sursa de incalzire la interiorul locuintei, insa doresti sa te bucuri de acelasi confort termic si la exterior, acum este posibil! Oferta PE FOC vine cu modele vatra de foc pentru exteriorul casei tale, a cabanei sau casei de vacanta, care vor amplifica designul si ambianta intr-un mod elegant. Ai la dispozitie variante de semineu in aer liber sub forma de bol sau focar de exterior, ideale pentru amplasarea in curte, foisor, pe terasa sau in gradina. Cunoscută si sub denumirea de ,,fire pit”, vatra de foc cu lemne va da nastere unei atmosfere calduroasa si primitoare, iar serile mai racoroase de vara sau de toamna vor deveni un prilej ideal de a petrece timp in aer liber.

Asadar, atunci cand vrei sa optezi pentru sursa de incalzire potrivita necesarului termic intr-un anumit spatiu, la interior sau la exterior, trebuie sa alegi o solutie fiabila in ce priveste suprafata, costurile de achizitie si mentenanta, dar si combustibilul. Catalogul PE FOC iti pune la dispozitie cea mai variata gama de surse de incalzire, care actioneaza in scopuri multiple, si care prezinta preturi avantajoase, transport asigurat si consultanta de specialitate la fiecare produs.

