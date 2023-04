Sute de elevi, provenind de la școli din tot județul Sibiu, au vizitat luna aceasta Stația de Sortare SOMA în cadrul programului școlar Săptămâna Verde.

Programele școlare Săptămâna Verde și Școala Altfel dau ocazia dascălilor și copiilor să iasă din școli pentru a percepe și înțelege realitatea altfel, lăsând la o parte latura teoretică și bazându-se pe detalii practice din viața de zi cu zi. Cum este aruncatul coșului de gunoi din locuința fiecăruia. Copiii au vrut să vadă cu ochii lor unde ajung deșeurile pe care ei le aruncă în fiecare zi, dar mai ales și de ce este important să colectăm separat cu toții.

Mihai Stănilă, directorul stației de sortare a deșeurilor, le-a fost gazdă. ”Eu la vârsta lor nu știam cum arată nicio groapă de gunoi și nici nu auzisem de stații de sortare. Sper ca la plecare, după ce află informații noi și utile, cât mai mulți dintre ei să mai atenți unde și cum aruncă deșeurile”, spune Mihai Stănilă.

Copiii au vizitat stația de sortare, au văzut cum sunt împărțite deșeurile pe fracții și cum sunt depozitate fiecare în parte. Un detaliu care le-a atras atenția copiilor a fost momentul în care descarcă mașina care aduce deșeuri reciclabile din municipiul Sibiu și nu numai. Procesul de sortare este mult îngreunat pentru că oamenii nu au sortat corect gunoiul când l-au aruncat, însă după ce este descărcat acesta ajunge pe o bandă unde mai mulți angajați SOMA selectează manual deșeurile, pe fiecare fracție în parte.

În primul rând copiii au fost impresionați de muntele de gunoaie care ajunge zilnic la Stația de Sortare. Pe urmă s-au arătat mirați că există oameni care preiau manual gunoiul aruncat de el. Alții au întrebat naiv de ce nu este ars pur și simplu gunoiul adus, aflând astfel că poluarea asupra mediului înconjurător ar crește masiv. Au fost și alți elevi care au întrebat ce se întâmplă cu deșeurile odată stocate? Au aflat că ele sunt valorificate și merg către diferite unități de procesare care preiau, spre exemplu, metalul, plasticul sau baloții din hârtie. Din valorificare se susține parțial activitatea de colectare și sortare a deșeurilor reciclabile.

”Noi am venit astăzi cu aproximativ 130 de elevi de clasele V-VIII și am vrut să-i aducem aici pentru că am considerat că este util. Elevii învață că este important este să protejezi mediul înconjurător și să fie mai responsabili”, spune unul dintre profesorii însoțitori de la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazu” din Șelimbăr.

Un alt detaliu care le-a atras atenția copiilor a fost momentul în care a descărcat mașina care aduce din oraș deșeurile din plastic/metal și cele din hârtie. Copiii au văzut că utilajul are două compartimente speciale astfel încât gunoiul să nu se amestece.

La final, copiii au primit mici daruri din partea gazelor și au plecat acasă dornici să povestească părinților ce au văzut ei la Stația de Sortare SOMA și unde ajunge gunoiul aruncat acasă.

”În primul rând sper ca prin aceste evenimente copiii să învețe ceva nou, practic. Iar experiența cu care pleacă de aici să ajute la creșterea gradului de colectare separată în zona Sibiului. Un copil probabil că nu știe și nu-l prea interesează unde ajunge gunoiul după ce îl aruncă el. Eu am vrut să le arăt exact, să se convingă singuri că deșeurile sunt reciclate, că cineva ia fiecare obiect aruncat în parte și îl împarte pe fracții, în felul acesta fiind încurajat să facă un efort în plus acasă. Eu sunt convins că toți copiii aceștia vor merge acasă și vor spune părinților ce au văzut”, a concluzionat directorul stației, Mihai Stănilă.

La Stația de Sortare a SOMA au ajuns anul trecut peste 22.500 tone de deșeuri, cele mai multe din punct de vedere al greutății fiind cele biodegradabile, în cantitate de peste 11.000 tone. Urmează fracțiile de plastic și metal, cu peste 6.100 tone și hârtia, cu peste 3.300 tone.