Pentru vacanța de 1 mai sibienii nu au fost adepții excursilor. Micile excepții au optat pentru țările călduroase, precum Egiptul. Prețurile pentru această perioadă încep de la 250 de euro de persoană.

Anul acesta, sibienii nu s-au îngrămădit să plece în vacanța de 1 mai. Cererile pe care agențiile le-au avut au fost reduse și în general în țările calde. „Din punctul meu de vedere, sărbătoare de 1 mai, aproape că nu mai există. Avem câteva plecări în Egipt, Turcia, dar nu neapărat pentru 1 mai. Oamenii vor să meargă undeva la căldură, să scape de frig” ne-a spus Adrian Bardasu de la „Topping Travel”.

Dacă în perioada sărbătorilor cererile erau mari și de multe ori agențiile reușeau să își epuizeze ofertele last minute, de 1 mai situația arată diferit. „În general nu prea am avut cereri de 1 mai, se caută mai mult de Paște, Crăciun. Ori în țară, ori ceva city break pentru câteva zile, deci chiar câte este vacanța, nu un sejur lung. Se caută Roma, sunt pachete pentru Bulgaria, și câteva cereri pentru Dunăre” ne-a spus Cristina Tutelea de la „Vacanța de Vis”.

Vacanțe de doar 250 de euro

Pentru o vacanță în Egipt, țara care i-a cucerit pe sibieni în această perioadă, prețurile încep de la 400 de euro de persoană la „Topping Travel”, iar pentru un city break la Roma, prețurile la agenția „Vacanța de Vis” este de aproximativ 300 de euro. „Prețul pentru o vacanță în Egipt pentru două persoane în această perioadă începe de la 1.200 de euro” ne-a spus Iancovici Bogdan de la Agenția „Sobis Turism”.

„Plecările în Egipt se fac din Sibiu și costă în jur 400-450 de euro de persoană. La 5 stele all inclusiv, prețul este în jur de 500 de euro de persoană. Pentru Turcia plecările sunt din Sighișoara, Cluj sau București. Prețurile sunt foarte bune pentru Turcia, de exemplu la 5 stele am avut tarif și de 250 de euro de persoană, ofertă last minute. Nu prea se înghesuie foarte mulți pe Turcia, Egiptul fiind mai atractiv pentru că este mai cald” a spus Adrian Bardasu de la „Topping Travel” .

