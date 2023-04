Preotul Leonard Dănciulescu, parohul Parohiei Merișani din județul Argeș a ținut o slujă de binecuvântare pe lotul 5 al autostrăzii Sibiu – Pitești.

Pentru protecția muncitorilor și a celor care vor circula în viitor pe acest drum, slujitorul Domnului a stropit cu agheasmă și a înconjurat construcțiile de trei ori. În timpul ceremonialului religios, preotul a cântat „Hristos a Înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând…”, scrie jurnalul.ro

Slujba de sfinţire a fost făcută în trei puncte de lucru. „Am stropit cu apă sfințită lucrările ce se săvârșesc la construcția autostrăzii neamului românesc rugându-L pe Dumnezeu și Maica Sa Preacurată să îi lumineze și să le dăruiască putere tuturor celor implicați. Orice lucru pe care îl începem, fie că este vorba de o casă, o troiţă, o lucrare a pământului chiar şi începerea unei autostrăzi, totul începe cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi avem o ectenie (n.r. serie scurtă de rugăciuni) la orice Sfântă Liturghie în care spunem «Binecuvântează, Doamne, lucrarea acesta…>, iar în cazul acesta am cerut binecuvântarea lucrărilor ce se săvârșesc la autostradă”, a declarat pentru Jurnalul preotul Leonard Dănciulescu, parohul Parohiei Merișani din județul Argeș.

Feriți de accidente de muncă

În timpul execuţiei unor lucrări, antreprenorii nu au cum să ţină cont de zilele de sărbătoare. Ei trebuie să respecte prevederile din contract şi graficul de lucru. Nu îşi permit întârzieri, de aceea lucrează şi în zile prevăzute în calendarul ortodox cu cruce roşie, zile în care unii credincioşi nu muncesc. „Suntem foarte expuşi pericolelor. Lucrăm la înălţime, sunt lucrări delicate în timpul cărora pot avea loc accidente tragice. Ani de zile, Dumnezeu şi Maica Domnului ne-au ferit pe mine şi pe băieţii mei (n.r se referă la angajaţi). De 17 ani, de când am înfiinţat societatea, niciodată nu am avut vreun accident de muncă la firmă. Eu sunt un om cu frica lui Dumnezeu şi îi mulţumesc Lui. Aşa am simţit eu, ca fiind sărbătoare mare să mulţumim pentru protecţia colegilor. Nu este pentru prima dată. Şi la alte lucrări am chemat preotul să slujească. Când am avem lucrări mari îl aducem pe părinte. Cred că este o lucrare divină aici. Eu m-am dus la biserică, de Izvorul Tămăduirii, să mă rog şi să-i mulţumesc lui Dumnezeu şi Maicii Domnului. În timp ce eram acolo m-am gândit că ar fi bine să-l sun pe părinte şi să-l rog, dacă poate, să treacă pe la noi, pe şantier. A venit şi m-am bucurat mult! Eu nu prea sunt de acord ca la sărbători mari să lucrăm, dar cum antreprenorul general este de altă religie, fiind catolici, nu putem să impunem această dorinţă, ne facem treaba la care ne-am angajat ca subcontractanţi”, a explicat Marian Ştefănescu, subcontractant la antreprenorul general care a câştigat licitaţia pentru Lotul 5 al Autostrăzii Sibiu-Piteşti.

S-a rugat pentru protecția muncitorilor

Slujbele de binecuvântare au fost făcute la punctele de lucru din Vâlcele, Borleşti şi Dobrogostea, pe tronsonul Bascov-Curtea de Argeş. Aici lucrează aproximativ 90 de muncitori, toţi angajaţi la firma subcontractantă condusă de Marian Ştefănescu. Pe întreg Lotul 5 sunt peste 1.000 de salariaţi. „ Ne rugăm pentru cei care lucrează pe aceste șantiere, dar și pentru cei care vor folosi autostrada când va fi finalizată, să fie păziți de tot ce este rău. Fiecare meserie are riscurile ei şi aceşti oameni sunt expuşi zilnic la accidente. Ne rugăm şi pentru cei care o vor folosi. Gândiţi-vă că această lucrare, la final, va fi în folosul nostru al tuturor. Spre exemplu, una este să vrei să mergi la un om bolnav şi să poţi să ajungi în el într-o oră şi jumătate, alta este să ajungi în şase ore”, a mai spus preotul Leonard Dănciulescu.

