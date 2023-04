Calificarea suprinzătoare în semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin a adus multă bucurie în rândul echipei CSU Sibiu, considerată outsider în sfertul de finală cu Voluntari. Echipa sibiană a depășit cu brio șocul ratării șansei de calificare în ultimele secunde din meciul al patrulea, în fața propriilor fani și a făcut o partidă mare duminică, în decisivul de la Voluntari. Conduși cu 17 puncte în sfertul al doilea, ardelenii au revenit miraculos și au câștigat la final, 82-77, declanșând fiesta.

După calificarea în semifinale și baia de șampanie, lituanianul Tomas Rinkevicus spune că mai mulți jucători fac cel mai bun sezon al carierei. ”E foarte dificil să vorbesc, sunt foarte mândru de jucători. Totul se face pas cu pas, iar cu cinci luni în urmă, atunci când am început să lucrez cu băieții, nu a fost ușor. Sunt foarte mândru că au încredere în mine și mă urmează. Am una dintre cele mai frumoase experiențe la acestă echipă, știu că există o chimie. Am fost jucător la mai multe părți, am fost antrenor la mai multe echipe, dar ce avem aici, la Sibiu, e ceva extraordinar. Mai mulți jucători din echipa noastră au parte de cel mai bun sezon din viața lor, este o mare plăcere să fiu acum, aici. Sunt foarte mândru” a spus antrenorul baltic.

Preluarea postului de antrenor principal în decembrie 2022 de către Tomas Rinkevicius a fost punctul de cotitură în campionat pentru sibieni, care au arătat foarte bine, mai ales în Sala Transilvania, unde au mereu sprijinul unui public numeros. După întăririle din iarnă, echipa a mers în Top 10 și ulterior în play-off, unde a terminat pe poziția a cincea.

Mo Barro: ”A contat mult caracterul”

Senegalezul Mouhamed Barro a reușit un joc excelent și fost în double-double, cu 10 puncte și 11 recuperări. ”Meciul a fost foarte dificil pentru noi, dar a contat mult caracterul și jocul cu mingea. Am câștigat, este incredibil, nici nu pot să explic ce simt, meciul a fost extraordinar, foarte dificil, am jucat în deplasare, iar suporterii noștri au fost grozavi” a spus pivotul Mo Barro, aflat la primul sezon în România.

În semifinalele Ligii Naționale, CSU Sibiu va întâlni în sistemul ”cel mai bun din cinci meciuri” pe CSM Oradea, favorita la titlu. Prima ”dublă” se va disputa la Oradea, pe 28 și 30 aprilie.

CSM Oradea – BC CSU Sibiu

Meciul 1 – 28 aprilie, ora 19:00, Digi Sport, Prima Sport (Oradea Arena)

Meciul 2 – 30 aprilie, ora 20:00, Digi Sport, Prima Sport (Oradea Arena)

Meciul 3 – 4 mai (Sala Transilvania)

Meciul 4* – 6 mai (Sala Transilvania)

Meciul 5* – 9 mai (Oradea Arena) *dacă va fi cazul

