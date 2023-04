Inter Sibiu și ACS Mediaș se înfruntă sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 14.00, pe Stadionul Obor, în meciul care va decide campioana județeană și echipa care va merge la barajul de promovare.

Președintele celor de la Inter Sibiu, Teodor Birț spune că doar victoria contează la derby-ul de sâmbătă, cu Mediaș. ”Va fi un meci ca oricare altul, întâlnim o adversară de nivel județean și trebuie să câștigăm, asta este ceea ce ne-am propus, altfel nu putem să promovăm. Și victoria le un gol ne-ar mulțumi, trebuie să câstigăm, jucăm acasă, o să avem publicul, băieții sunt motivați, toți sunt apți, nu avem accidentați” a spus șeful clubului sibian.

ACS Mediaș are trei puncte avans față de Inter Sibiu și avantajul meciului tur, când a câștigat cu 2-1. Astfel, pentru sibieni, ideală este varianta victoriei la minim două goluri diferență, caz în care, la egalitate de puncte cu Mediaș, ar avea avantajul jocurilor directe și ar depinde doar de ei. În schimb, la un succes cu un singur gol diferență, nu mai contează regula golurilor marcate în deplasare, ci va conta golaverajul general, capitol la care Inter stă mai bine în acest moment, după ce a realizat scorul campionatului, 27-0 cu Copșa Mică.

”Nu avem prime suplimentare”

Teodor Birț anunță că nu va suplimenta sâmbătă primele de joc pentru echipa condusă de Călin Moldovan. ”Este un joc ca oricare, se joacă pe aceași primă, nu există ceva suplimentar. Mediaș este un adversar ca oricare altul și îl tratăm ca oricare altul. Băieții își doresc să câștige, după ce în tur au pierdut nemeritat, am fost peste ei, am avut ocazii mai multe. Mediaș este un adversar bun, dar nu trebuie să intrăm în fibrilații și să facem eforturi suplimentare. Este bine că avem acum un adversar puternic la Liga 4, sezonul trecut am defilat la județ și la baraj ne-am împiedicat de o echipă pe care eram convinși că o batem”.

Acces liber la derby

Conducătorul celor de la Inter Sibiu anunță că accesul suporterilor va fi gratuit și la derbyul cu ACS Mediaș, așa cum a fost și la meciurile precedente. ”Nu există bilete la Liga 4 și aproape sigur nu vom avea nici la Liga 3, important este să vină suporterii alături de noi. Categoric, însă, ne așteptăm la o afluență mare de public, avem un plan în acest sens pe care îl vom discuta cu Jandarmeria, cum a fost și la barajul de anul trecut. Noi avem experiență în organizarea jocurilor la Liga 1, cu siguranță ne descurcăm și la Liga 4” a mai spus Teodor Birț.

Reînvie tradiția Sibiului

Denumirea echipei Inter provine de la „IN”, de la fosta fabrică Independența, care a înființat echipa în 1982, și „TER”, de la cartierul Terezian, unde a fost fondat clubul sibian. Echipa a evoluat opt sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc. În sezonul 1990/91, Inter a obținut cea mai mare performanță din istoria Sibiului, terminând pe locul 4 în prima ligă, semifinale de Cupa României și a câștigat un trofeu european: Cupa Balcanică. După o pauză de 21 de ani, formația a fost reînființată în urmă cu doi ani de Teodor Birț, fost președinte la FC Hermannstadt.

