Ediția cu numărul 30 a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu va avea loc între 23 iunie – 2 iulie acolo unde se vor desfășura peste 800 de evenimente reunite sub tema ediției: “Miracol”.

Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a anunțat marți în cadrul unei conferințe de presă detalii despre evenimentele ce vor avea loc anul acesta în cadrul Festivalului, printre care enumerăm show-urile cu drone la fel ca cele de anul trecut, un concert de deschidere la catedrala Evanghelică din Sibiu și o secțiune dedicată lui George Banu, teatrolog contemporan.

Spectacol cu drone în deschiderea și închiderea Festivalului

Nu va fi adusă o schimbare în ceea ce privelte desfășurarea spectacolelor de închidere și deschidere a festivalului, iar la fel ca anul trecut, acesta se va desfășura prin utilizarea dronelor și nu a artificiilor. Președintele FITS a declarat însă că acestea vor fi cu mult mai bune, lucrându-se la toate aspectele ce țin de lumină și sonorizare, astfel încât publicul să beneficieze de un spectacol în adevăratul sens al cuvântului.

“Ducem mai departe inițiativa de anul trecut cum că e nevoie să protejăm mediul. Vom avea din nou deschiderea și închiderea cu drone, nu cu artificii și cred eu c-am învățat din experiența de anul trecut. Veți vedea o creștere. Vom folosi mult mai bine laserele, vom îmbunătăți și zona de sonorizare.” a declarat Constantin Chiriac.

Concert de deschidere la Catedrala Evanghelică

Evenimentul de deschidere al mult așteptatului Festival de Teatru de la Sibiu va avea loc la Catedrala Evanghelică. Ideea a fost a ambasadorului Elveției în România, Arthur Mattli și pe care cei de la FITS o vor pune în practică.

“Acolo sunt 7 orgi funcțional și vom avea un concert de deschidere cu toate. A fost inițiativa ambasadorului Elveției. El mi-a arătat lucrul ăsta și am întrebat dacă pot împrumuta ideea. El mi-a zis că îmi va face o surpriză, are un băiat din România care studiază la New York. E noul Paganini, are 14 ani. E genial copilul și va fi în festival.” a susținut sursa citată.

Prețurile rămân neschimbate

Prețurile biletelor nu vor suferi modificări anul acesta în ciuda scumpirilor continue din viața cotidiană. Site-ul destinat evenimentelor outdoor, indoor sau online a fost deshis astăzi, iar publicul va avea o zi la dispoziție pentru a se interesa în legătură cu spectacolele pe care aceștia vor să le vizioneze, urmând ca de mâine, 26 aprilie, aceștia să poată achiziționa biletele online.

Cel mai scump bilet va fi anul acesta tot 150 de lei, iar cel mai ieftin va avea o valoare de 30 de lei. La biserici, intrarea va fi între 30 și 40 de lei și vor exista de asemenea discount-uri.

“Prețurile sunt ca anul trecut, la fel ca anul trecut sau 2019. Niciun alt festival nu a menținut prețurile în felul acesta” a susținut Chiriac.

Iubitorii de teatru se pot bucura de peste 800 de evenimente destinate muzicii, teatrului, picturii, fotografiei, dansului, filmului sau expoziițiilor.

