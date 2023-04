Creşterile salariale înregistrate în Sibiu şi Timiş sunt mai mari decât cele din Bucureşti şi Cluj pentru a putea atrage în continuare angajaţi valoroşi.

Bucureştiul şi Clujul rămân liderii în clasamentul judeţelor cu cele mai mari salarii. Astfel, în Bucureşti, salariile au trecut de 5.500 de lei în ianuarie 2023, în creştere cu 685 de lei de la an la an, iar în Cluj salariile se apropie de 5.200 de lei, cu 729 de lei mai mari faţă de aceeaşi lună din anul 2022, după cum arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar. Deşi oferă cele mai mari salarii, Bucureştiul şi Clujul nu au crescut cel mai mult de la an la an, ci cele din Sibiu şi Timiş. Astfel, salariul mediu net din Timiş a ajuns la peste 4.600 de lei, în creştere cu 730 de lei, iar cel din Sibiu a crescut cu 735 de lei, până la aproape 4.500 de lei, scrie ZF.

„Aceste judeţe au fost şi rămân în continuare în fruntea clasamentului la capitolul salarii mari datorită faptului că au o dezvoltare economică atractivă, multe companii mari şi medii care aleg să-şi înceapă activitatea în aceste judeţe să se dezvolte, creând din ce în ce mai multe locuri de muncă şi, implicit, crescând salariile pentru a avea de unde să-şi procure angajaţi specializaţi. Ca atare, creşterile salariale înregistrate în Sibiu şi Timiş sunt mai mari decât cele din Bucureşti şi Cluj pentru a putea atrage în continuare angajaţi valoroşi”, a spus pentru ZF Sorina Faier, managing partner al companiei de recrutare Elite Searchers.

În plus, ea spune că aceste judeţe sunt şi poziţionate propice, aproape de autostradă, cu aeroport, dar şi cu infrastructură bună şi centre universitare şi sunt intens căutate de către investitori şi implicit există mai multe companii care au nevoie de noi angajaţi.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News