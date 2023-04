Credincioșii din cartierul Dealul Sibiului au trăit clipe de bucurie. A fost pusă piatra de temelie la Biserica „Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe”.

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului s-a aflat, duminică, 23 aprilie, în cartierul Dealul Sibiului, pentru a pune piatra de temelie pentru o nouă biserică.

„Pe data de 13 august 2021, Înaltpreasfințitul părinte Mitropolit Laurențiu a venit pe acest deal ca să binecuvinteze gândul nostru de a zidi o biserică și de atunci și până acum și cu siguranță, și în continuare, va urmări acest demers al nostru și dăm slavă lui Dumnezeu că s-a concretizat astăzi prin punerea temeliei pentru această biserică. Sigur că nu s-ar fi putut concretiza acest gând al nostru dacă nu erau și cei care au dăruit locul de zidire și cei care au inițiat organizarea acestei Sfinte Liturghii, de aceea doresc să le mulțumesc și donatorilor, terenului și celor care s-au ostenit până acum și sperăm că și în continuare vor fi alături de noi”, a transmis pr. dr. Nicolae Chifăr.

Începutul slujirii permanente a avut loc în Noaptea de Înviere când cele 250 de familii au participat la Sfânta Liturghie. În cuvântul de final adresat celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului a explicat etapele binecuvântării asupra unui nou lăcaș de cult, potrivit Mitropoliei Ardealului.

„Dăm Slavă Bunului Dumnezeu, pentru că ne-a învrednicit să fim aici cu toții prezenți la începutul unei lucrări, una care a necesitat multă stăruință și mult curaj și dacă există stăruință și curaj, Dumnezeu binecuvântează și sporește puterile noastre în așa fel încât să se împlinească ceea ce noi ne-am pus în gând. În fiecare loc unde se zidesc, se construiesc noi case, punctul central spre care se focalizează totul este Biserica. Așa s-au născut și satele noastre și localitățile noastre […]. Este punctul central și atenția tuturor, pentru că de aici vine binecuvântarea lui Dumnezeu spre întărirea vieții noastre. Dacă la zidirea unei case noi ne punem toată dragostea noastră și tot efortul și cerem sprijin tuturor celor care sunt disponibili să ne ajute, construirea unei biserici necesită și ea mult ajutor și sprijin. Ea este de fapt un loc Sfințit și Sfințitor, deci nu este o clădire obișnuită, o casă, e Casa Domnului, de unde vine și sfințirea sau de unde curge și sfințirea și binecuvântarea caselor noastre. Am zis că este un loc sfințit și iată am făcut prima etapă, sfințirea acestui loc. Am pus piatra de temelie pentru această construcție.[…] Punerea pietrei de temelie simbolizează scoaterea din uzul comun acestui teren. E dat de Dumnezeu, pentru că pământul Dumnezeu l-a făcut. Noi credem și ne stabilim o anumită zonă și spunem că suntem proprietari, dar când părăsim lumea aceasta nu mergem nici unul cu act de proprietate dincolo. Ci le lăsăm urmașilor noștri proprietatea ca folosință. Noi am primit în folosință terenul acesta, așa acum îl întoarcem înapoi lui Dumnezeu. Îl întoarcem înapoi lui Hristos și am spus, « Doamne, tu ne-ai dăruit nouă ca să ne putem bucura de această suprafață de același teren. Iată primește-l Tu și Sfințește.»”, a explicat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului a acordat ctitorului Aurel Chișiu ordinul ctitoricesc Mitropolit Ioan Mețianu și acte de cinstire membrilor de inițiativă privind înființarea parohiei.

Sursa: Mitropolia Ardealului

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News