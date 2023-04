Antrenorul echipei Inter Sibiu, Călin Moldovan este convins că jucătorii săi vor câștiga derbyul Ligii 4 de sâmbătă, de la ora 14.00, de pe Obor, cu liderul ACS Mediaș.

”Trebuie să îl câștigăm și vom câștiga, prefer să discut după meci mai multe, dar știm exact ce avem de făcut. Avem încredere și suntem convinși că vom câștiga jocul. Ne pregătim normal, facem ce am făcut până acum, este un simplu joc, desfășurarea jocului din tur ne dă încredere, jocul și faptul că am avut ocaziile mari ne fac să credem că învingem. Avem dorința să concretizăm munca de un an de zile. Noi am fost mereu pregătiți, am fost mereu cât se poate de serioși, concentrați, nu avem decât să facem ce am făcut și până acum” a spus antrenorul Călin Moldovan.

În jocul tur, Mediașul a câștigat pe teren propriu cu 2-1 și niciuna dintre rivale nu a pierdut vreun punct în Liga 4 împotriva altor echipe și este greu de crezut că o va face.

