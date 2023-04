Aeroportul Internațional din Viena recunoaște că drepturile europene ale românilor sunt încălcate prin controalele de securitate suplimentare ilegale la care sunt supuși aceștia. Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE) cere Comisiei Europene să investigheze situația și să ia măsuri.

În 28 martie, europarlamentarul Nicu Ștefănuță împreună cu eurodeputatul Vasile Blaga au trimis o scrisoare directorului Aeroportului din Viena, cerând explicații privind dublul standard aplicat cetățenilor români, care sunt supuși pe nedrept unor controale de securitate suplimentare. Conducerea aeroportului a răspuns, invocând probleme de infrastructură a terminalelor.

“Mai știți când am zis că austriecii ne umilesc și ne pun să stăm la cozi degeaba, doar pentru că nu suntem în Schengen? Am avut dreptate! Ba mai mult, am primit scuze de la Aeroportul din Viena care recunoaște că greșește și că nu respectă întocmai legislația europeană care menționează un singur control de securitate. Responsabilii aeroportului invocă probleme de infrastructură: că e greu cu terminalele, că se amestecă și pasagerii non-Schengen cu cei din afara UE etc. Îmi pare rău, dar nu mă mulțumește răspunsul. E o încălcare a demnității umane a românilor! E problema lor, nu a noastră. Suntem cetățeni europeni, iar dreptul UE ne spune că un control de securitate este suficient în tranzit (one stop security ready). Am sesizat, așadar, Comisia Europeană și am cerut să investigheze această situație și să ia rapid măsuri”, declară Nicu Ștefănuță.

În interpelarea trimisă ieri Comisiei Europene, Nicu Ștefănuță cere investigarea situației din Aeroportul Internațional de la Viena, dar și din alte aeroporturi europene în care românilor nu le sunt respectate drepturile, precum și tragerea la răspundere a guvernului austriac pentru ca acesta să respecte legislația privind libera circulație pentru cetățenii non-Schengen și să găsească soluții care să nu penalizeze de două ori românii din aeroporturile austriece.

“Ministrul austriac de Interne Karner e azi la București. Aștept să dea explicații și să ia măsuri imediate”, adaugă eurodeputatul.

Nicu Ștefănuță este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și este în prezent membru al comisiei de Bugete și al Subcomisiei de Sănătate Publică. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranță alimentară (ENVI), în Comisia pentru Transporturi și Turism (TRAN) și face parte din delegația Parlamentului pentru Relațiile UE cu Moldova precum și din Delegația Parlamentului pentru relația cu NATO. În aprilie 2023, Nicu Ștefănuță a inaugurat primul spațiu din Sibiu dedicat lui Emil Cioran care activează drept birou europarlamentar pentru tinerii din oraș.

