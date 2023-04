Elevii sibeini au reușită să aducă încă o dată premii mari acasă. La faza națională a olimpiadei interdisciplinare din „Aria Curriculară Tehnologii”, tinerii din orașul nostru au obținut nouă premii. De asemenea, la etapa Națională a Concursului pe meserii, Sibiu s-a clasat pe locul II.

Olimpiada interdisciplinară din „Aria Curriculară Tehnologii” are mai multe categorii. Elevii sibieni s-au remarcat la următoarele: „Fabricarea produselor din lemn” (locurile I, II și Mențiune), „Industia textilă și pielărie” (locul III și Mențiune), „Electric, electrotehnic, electromecanic” (Mențiune), „Electronică, automatizări, telecomunicaţii„ (Mențiune), „Turism și alimentație” (Mențiune), „Agricultură – creşterea animalelor” (Mențiune) și „Protecția mediului” (Mențiune). La Etapa Națională a Concursului pe meserii, categoria Mecanică/Sudor, Sibiul a obținut locul II.

„Am o părere foarte bună despre reușita elevilor, mai ales că am coordonat împreună cu colegii mei pregătirea lor. Sunt foarte bucuros. Vor participa sigur și la anul, în fiecare an participă. Anul trecut am luat locul II pe țară. Eu îmi doresc să participe cât mai mulți și să luăm evident cât mai multe premii” ne-a transmis Dan Sorin Volosciuc, directorul Colegiului Energetic Sibiu.

Nr. crt. Denumire olimpiada Clasa Numele si prenumele elevului Școala de proveniență (denumire, localitate) Cadre didactice care au pregătit elevul Judeţul organizator Profesor insotitor Rezultate: premii/mențiuni 1 Fabricarea produselor din lemn XI ROSTOFOLU D. ROBERT IOAN Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” Sibiu Lazăr Violeta, Sultanu Nicolae Suceava Neagu Carolina I 2 Fabricarea produselor din lemn XII LĂPUȘTE D. ANA-VICTORIA Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” Sibiu Lazăr Violeta, Sultanu Nicolae Suceava Neagu Carolina II 3 Industrie textilă şi pielărie XI Porumb C. Paula Maria Colegiul Tehnic ”Cibinium”, Sibiu Balteș Aurelia, Mărgineanu Alexandra Iași Morariu Mihaela III 4 Electric, electrotehnic, electomecanic XI Tarîta M. Alexandru – Matei Colegiul Tehnic Energetic Sibiu Volosciuc Sorin Dan, Scăunașu Florentina, Velțian Vasile, Șandru Ioan Ilfov Velțian Vasile M 5 Electronică, automatizări, telecomunicaţii XI Topîrcean D.N. David Colegiul Tehnic Energetic Sibiu Volosciuc Sorin Dan, Babeș Camelia, Scăunașu Florentina, Baciu Ioan Ilfov Velțian Vasile M 6 Industrie textilă şi pielărie XII Georgescu D.M. Georgiana – Nicoleta Colegiul Tehnic ”Cibinium”, Sibiu Balteș Aurelia, Mărgineanu Alexandra Iași Morariu Mihaela, M 7 Fabricarea produselor din lemn XII PAIU N. NICOLETA-CRISTINA Liceul Tehnologic ”Avram Iancu” Sibiu Lazăr Violeta, Sultanu Nicolae Suceava Neagu Carolina M 8 Turism și alimentație XI Giurca P. Iulia Colegiul Economic ”George Barițiu” Sibiu Bîrză Minodora, David Cristina, Oltean Livia, Putuca Andreea, Richea Adriana Brăila Richea Adriana M 9 Agricultură – creşterea animalelor XI ILIESCU P. IOAN Colegiul Agricol ”Daniil Popvoci Barcianu” Sibiu Sima Ana Maria Cristina, Stanciu Lavinia-Georgeta Călărași Agîrbiceanu Ioan M 10 Protecţia mediului XII Barac N. Fineas Silvan Colegiul ”Școala Națională de Gaz” Mediaș Teglaș Teodora, Streza Cristina Teleorman Teglaș Teodora M REZULTATELE la etapa națională a Concursului pe meserii, anul şcolar 2022-2023, din jud. SIBIU: Nr. crt. Domeniul/Calificarea profesională de nivel 3 Clasa Numele și prenumele elevului Școala de provenienta (denumire, localitate) Cadre didactice care au pregătit elevul Judeţul organizator Profesor însoțitor Rezultate: premii/mențiuni 1 Mecanică/ Sudor XI Buhazi A. E. Andrei Liceul Tehnologic ”Automecanica” Mediaș Florea Ana., Fărcaș Claudia Adela Buzău Făcaș Claudia II

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News