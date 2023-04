Un angajat al Primăriei Cristian susține că este hărțuit și șantajat la locul de muncă, de o perioadă mai lungă de timp. În cadrul unei ședințe de joi, 20 aprilie, ar fi fost hărțuit inclusiv de preotul Ioan Șchiau, soțul secretarei generale de la Primărie.

Ștefan Claudiu, arhitect șef, în cadrul Primăriei Cristian acuză Primarul Ioan Seuchea și secretarul primăriei Cici Șchiau de hărțuire la locul de muncă. Angajatul a emis o notificare prin care cere ajutorul primarului „vă solicit respectuos să întreprindeți măsurile legale împotriva secretarului general Cici Șchiau, ca urmare a șantajului, șicanelor, insultelor, jignirilor, denigrărilor, hărțuirii la locul de munca la care sunt supus eu, cât și majoritatea colegilor”, se arată în notificare.

Mai mult, arhitectul ține să se autodenunțe în vedere întocmirii unei adrese false. Actul respectiv face referire la autorizarea executării lucrărilor de construcții, prin care nu se impune emiterea autorizației de construire. „Vă solicit respectuos să întreprindeți măsurile legale împotriva secretarului general Cici Șchiau, ca urmare a șantajului, șicanelor, insultelor, jignirilor, denigrărilor, hărțuirii la locul de muncă la care sunt supus eu, cât și majoritatea colegilor”, spune funcționarul în notificarea adresată primarului comunei Cristian.

Funcționarul public spune că secretarul general al primăriei Cristian a cerut să nu apară pe adresa respectivă. „M-a pus să o scot pe ea de pe acea adresă care urma să fie trimisă la Instituția Prefectului ca să nu răspundă și m-a lăsat doar pe mine și pe primar. A zis să nu o punem pe ea pe hârtii, să îl punem pe primar pentru că el e bătrân”, adaugă Ștefan Claudiu.

Adresa falsă a reprezentat „mărul discordiei”, în cadrul Primăriei Cristian. Joi, 20 aprilie, a avut loc o ședință la care au participat angajații primăriei, dar și preotul din Șelimbăr Ioan Șchiau, soțul secretarei generale. „Noapte m-a sunat preotul, dar nu i-am răspuns, și dimineața a venit la primărie cu soția. M-a invitat primarul la el în birou și toți m-au hărțuit, m-au șantajat și amenințat. A venit să mă hărțuiască moral. M-a luat la bani mărunți cu tupeu, cu intimidări. Au zis să îmi văd „de treabă” cu hârtiile pe care nu am vrut să le întocmesc. De cinci ori l-am rugat pe primar să îl dea afară pe preot. Este vorba despre niște dispoziții ale primarului, iar compartimentul Urbanism a emis un document pentru a o ajuta pe secretară treacă acele dispoziții. Dacă eu nu emiteam adresa se atacau contencios dispozițiile”, spune funcționarul.

Plângere împotriva preotului din Șelimbăr

Arhitectul a depus plângere împotriva preotului Ioan Șchiau la Arhiepiscopia Ardealului. „Am formulat plângere la IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului urmează să fac plângere penală împotriva secretarului cu privire la hărțuirea la locul de muncă, deși am cerut primarul și viceprimarului să îl dea afară pentru că nu are nici un drept să asiste la discuțiile noastre pe linie internă. Primarul nu a zis nimic. A fost complot. De atunci eu și colega mea de la Urbanism suntem amenințați că ne dă afară. Am cerut înregistrările video și nu mi le-au pus la dispoziție, dar au spus că nu le-au mers camerele în ziua respectivă”, spune funcționarul.

Preotul, despre acuzațiile funcționarului- „Are o criză de personalitate”

Preotul este de părere că nu ar trebui implicat în astfel de discuții, iar acuzațiile aduse de funcționar sunt neadevărate. „Are o criză de personalitate. Nu am zbierat, a fost și primarul de față. Îmi este și jenă să vorbesc de acesta. Eu am avut telefonul pierdut două zile și l-am recuperat după două zile. Nu l-am sunat. Nu am ce să spun. A fost o singură dată la mine în casă și a doua oară l-am văzut la ședință. Nu îl cunosc. Nu l-a jignit nimeni. El a făcut reclamații față de soția mea la primar. Nu am ce să caut în discuțiile lor. Am fost chemat acolo pentru că a afirmat niște lucruri pe care soția le-ar fi vorbit”, spune preotul Ioan Șchiau.

Primarul din Cristian – „Dacă nu îi convine, să plece”

La fel ca și preotul, primarul din Cristian susține că arhitectul nu este hărțuit de nimeni și scandalul a început de la „povești”. „Nu îl hărțuiește nimeni. A început scandalul din povești. Are câteva luni de când s-a angajat și este hărțuit? Dacă nu ii convine, să plece”, spune primarul comunei Cristian, Ioan Seuchea.

