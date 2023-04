Căpitanul echipei de fotbal feminin FC Hermannstadt, Maria Constantinescu (23 ani) este asaltată de oferte, dar își dorește să rămână la Sibiu, pentru a promova în sezonul viitor.

Sibianca Maria Constantinescu a promovat cu Academia de Fotbal și Tenis Măgura în eșalonul secund și a ales să continue la echipă, cu obiectivul de a ajunge în primul eșalon. Echipa de fete joacă la Cisnădie în Liga 2, sub egida clubului FC Hermannstadt și se situează pe locul 4 în Seria B, cu 9 victorii și 5 înfrângeri.

Carmen București, cu ochii pe ea

Echipa de Liga 1, Carmen București, care se bate în acest sezon pentru titlu a pus ochii pe liderul fetelor de la Hermannstadt, dar s-a lovit de un refuz. ”De-a lungul carierei, am primit oferte de la mai multe echipe din țară, printre care Navobi Iași, Olimpia Gherla dar și de la echipe mai puternice, precum Carmen București. Mi-aș dori să fac pasul către Liga 1, dar împreună cu echipa la care sunt acum. Am crescut împreună, am suferit împreună, am fost mereu împreună indiferent de meciuri și vreau să fim împreună și când o să ne bucurăm că am promovat în Liga 1, acesta fiind principalul nostru obiectiv pentru sezonul următor” anunță Maria Constantinescu.

A început fotbalul jucând cu băieții în sală, apoi a făcut și tenis de câmp. Cu șase ani în urmă, a decis să facă naveta cu o colegă la echipa feminină din Alba Iulia, unde a jucat pentru prima dată la nivel de competiție oficială. ”Mergeam cu bicicleta până la Sibiu și de acolo luam cu o colegă autobuzul până la Alba Iulia. Așa am început să joc”. Ulterior, a ajuns la Măgura, cu care a promovat în Liga 2 și a continuat la echipă.

Arsenal Londra, echipa preferată

Pentru viitor, Maria visează să joace în Anglia, unde fotbalul feminin este mult mai dezvoltat. ”Dacă ar fi să aleg o echipă pentru care mi-aș dori să joc în viitor, aceasta ar fi din Premier League și anume Arsenal Londra. Sincer, apreciez fotbalul feminin din România, dar nivelul este unul destul de scăzut, fiind încă în faza de dezvoltare, iar condițiile sunt și ele mai diferite față de fotbalul din afară”.

Jucătoarea preferată nu vine însă din Anglia, ci din Spania. ”În fotbalul feminin o admir foarte tare pe Alexia Putellas, ea joacă pe postul de mijlocaș la Barcelona. A fost desemnată cea mai bună jucătoare de fotbal în sezonul trecut și a câștigat și Balonul de Aur. Este o jucătoare foarte tehnică, cu o viteză incredibilă și cu o viziune asupra jocului extraordinară”.

Dacă visează să joace pentru Arsenal, normal, echipa masculină a londonezilor este cea pentru care ține pumnii strânși. Pasiunea pentru ”tunari” a venit însă relativ recent, după vizionarea unui serial despre aceștia. ”Echipa preferată din fotbalul masculin este Arsenal. Nu pot spune că îi prefer de mult timp, dar am văzut un serial despre ei, “All or nothing” și m-a impresionat foarte tare modul în care au gestionat anumite probleme în interiorul grupului și cât de uniți au ajuns să fie după rezolvarea acestora. Acest lucru se vede și în fotbalul pe care îl prestează în acest sezon”. Arsenal este lider în Anglia și se bate la titlu cu Manchester City.

L-a citit pe Adi Mutu

Pe lângă job și fotbal, Maria citește mult, iar ultima carte lecturată a fost povestea de viață a lui Adrian Mutu. ”Îmi plac foarte tare cărțile despre sporturi sau despre realitate și ceea ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în jurul nostru. Tocmai de curând am citit cartea lui Adi Mutu despre viața acestuia și mi s-a părut super-interesantă. Am aflat foarte multe lucruri care până la urmă fac parte din istoria unui fotbalist extrem de bun, care a reprezentat țara cu succes, atât la echipele de club, cât și la echipa națională”.

A văzut deja toată țara în deplasările cu echipa, iar pe viitor își propune să vadă America și Antarctica. ”Despre destinațiile de călătorie pot spune că îmi doresc foarte tare să merg în America, dar și în Antarctica. De asemenea, îmi place să călătoresc și în România, iar cu deplasările cu echipa am ajuns să vizităm aproape toată țara”.

Studentă la master, la Inginerie

Tânăra jucătoare lucrează deja ca inginer proiectant și acum urmează cursurile de master pentru specializare. ”Între job si fotbal nu este chiar așa de greu de jonglat, având în vedere că antrenamentele sunt de după-masă, îmi pot face programul de la muncă astfel încât să ajung și la antrenamente. Dar, în schimb îmi e mai greu să îmbin și fotbalul și facultatea. Sunt studentă în anul I la master la Inginerie, iar cursurile sunt doar de după-masa și se suprapun de multe ori cu antrenamentele, dar încerc să le împart în așa fel încât să fiu prezentă și la cursuri, dar și la antrenamente”.

A picat proba fizică la Academia Forțelor Terestre

Și-a dorit mult să fie polițistă, dar a a dat examen la ofițeri de armată, unde, culmea, a picat proba fizică! Ulterior, a ajuns la Inginerie Economică, facultate pe care a absolvit-o cu brio.

”Inițial îmi doream să fiu polițist criminalist, apoi după ce am aflat ce presupune de fapt acest lucru, m-am decis să dau probe pentru ofițer la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, pentru că mi se părea că mă reprezintă cumva, dar am picat fix proba sportivă. Da știu, e ciudat, doar că atunci nu practicam fotbal de performanță, iar condiția mea fizică era ca și inexistentă. Apoi am decis să mă înscriu la Facultatea de Inginerie din Sibiu, la specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, deoarece mă atrăgeau științele exacte precum matematica sau fizica și nu mă vedeam să fac o altă facultate”.

”Naționala este visul meu”

Maria are viteză, joc aerian, șut precis și poate lovi mingea la fel de bine cu ambele picioare, iar calitățile sale nu au trecut neobservate și de către echipele de Liga 1. Faptul că joacă în Liga 2 îi reduce însă șansele să fie văzută de antrenorii echipei naționale. ”Mi-aș dori foarte tare sa ajung să joc la națională, e visul meu de când am început să practic fotbal într-un mediu organizat. Sincer, consider că e cea mai mare răsplată a eforturilor depuse de-a lungul timpului de un sportiv, indiferent de sportul practicat, să ajungi să îți reprezinți țara, să asculți o mulțime de oameni cântând imnul țării pe un stadion plin”.

Joacă la fel de bine pe orice post din bandă stânga. ”Inițial, am început să joc pe postul de mijlocaș stânga, unde am jucat o perioadă destul de lungă, dar la antrenamente mereu voiam să joc fundaș, așa că într-un meci, din cauza unor accidentări sau suspendări am avut ocazia să joc”.

Preferă însă fundaș stânga, unde este mai multă presiune și orice eroare poate cântări decisiv. ”Făcând o paralelă între cele două posturi pot spune că mi se pare mai dificil să joci fundaș, deoarece toata presiunea e pe tine, dacă greșești nu mai e nimeni în spatele tău care să repare. Tocmai de aceea îmi place mai mult să joc fundaș, îmi plac provocările și cu cât e mai greu, cu atât este mai dificil să îți depășești propriile limite”.

