Compania Mattel a lansat prima păpușă Barbie cu sindromul Down, asta după ce a fost criticată că tradiționalele păpuși nu reprezentau femei adevărate, scrie BBC citat de Digi24.

Ca parte a liniei Mattel Barbie Fashionistas, scopul este de a arăta copiilor reprezentări mai diverse. Alte păpuşi din linie includ unele cu un aparat auditiv, un membru protetic şi care folosesc un scaun cu rotile, scrie thenationalnews.com, citat de news.ro.

„Fiind cea mai diversificată linie de păpuşi de pe piaţă, Barbie joacă un rol important în experienţele timpurii ale unui copil şi suntem hotărâţi să ne dedicăm pentru a contracara stigmatul social prin joc”, a declarat Lisa McKnight, vicepreşedinte executiv şi director la nivel global al Barbie and Dolls de la Mattel.

Compania a lucrat îndeaproape cu Societatea Naţională a Sindromului Down din SUA pentru a crea păpuşa. Societatea a oferit îndrumări şi ajutor în procesul de proiectare de la început până la sfârşit. Aceasta include sculptarea feţei şi a corpului, adăugarea de accesorii (inclusiv culorile galben şi albastru, care sunt asociate cu conştientizarea sindromului Down) şi includerea ortezelor roz pentru glezne, care sunt uneori purtate de copii pentru a-şi susţine picioarele şi gleznele. Păpuşa poartă, de asemenea, un colier cu pandantiv roz cu trei săgeţi ce reprezintă cei trei cromozomi 21 care individualizează persoanele care au sindromul Down.

În ultimii ani, Mattel şi-a propus să crească diversitatea şi incluziunea. În 2020, compania a lansat o păpuşă cu vitiligo, o afecţiune în care pielea unei persoane îşi pierde pigmentul, de obicei în pete, şi o alta cu alopecie.

Sursa: Digi24

