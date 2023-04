Unul dintre artizanii performanței echipei CSU Sibiu din acest sezon, în care a ajuns surprinzător în semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin este antrenorul Tomas Rinkevicius.

CSU a avut un început mai slab de campionat, în care s-au chinuit să se califice în Top 10. Odată cu venirea antrenorului lituanian, sibienii au avut evoluții mult mai bune și au ajuns în faza a doua. Preluarea postului de antrenor principal de către Tomas Rinkevicius a fost punctul de cotitură în campionat pentru sibieni, care au arătat foarte bine, mai ales în Sala Transilvania, unde au mereu sprijinul unui public numeros. După întăririle din iarnă, când au venit Uță, Marinelli și Pratt, echipa a mers în Top 10, unde a terminat pe poziția a cincea, intrând în play-off. În sferturile de finală, deși era outsider, Sibiul a trecut de Voluntari cu 3-2, după ce a câștigat decisivul în deplasare, revenind neverosimil de la -17.

CSU dispută mâine, la Oradea, primul joc din seria semifinalelor Ligii Naționale, contra principalei favorite la titlu, CSM. Ora de Sibiu vă prezintă un interviu în exclusivitate cu tehnicianul baltic, care visează acum cu ochii deschiși la o medalie nesperată la startul acestui sezon. Dacă, cu un lot decimat, să treacă de Oradea pare un miracol, Sibiul poate spera la mai mult în finala mică, când și-ar recupera și absenții.

Ora de Sibiu: Ați fost aproape să învingeți Oradea în Top 10, la ea acasă, este posibil acest rezultat acum în semifinale?

Tomas Rinkevicius: Suntem în semifinale, sunt foarte bucuros pentru acest lucru și sunt foarte mândru de jucătorii mei. În special de modul în care au ajuns în această semifinală. Cred că am scris o scurtă pagină în istoria acestui club. A fost frumos drumul până în semifinale, dar, din păcate ne-a costat foarte mult. Acest program pe care l-am avut în ultimele săptămâni a fost foarte dificil pentru noi. Sunt fericit de modul în care jucătorii au evoluat în această perioadă, nu le-a păsat de sănătatea lor, de accidentări, doar au intrat pe parchet și au luptat. În final, prețul este unul foarte mare. Am pierdut jucători importanți, jumătate de echipă suferă diverse accidentări sau dureri. În acest moment sunt în semifinale, dar într-o situație mai mult decât dificilă. Dar aceasta este viața, acesta este baschetul. Ne pregătim, în măsura în care putem.

Ora de Sibiu: Cât de mult vor cântări absențele lui Blumbergs și Uță?

Tomas Rinkevicius: Am avut acest sentiment, că nivelul nostru baschetbalistic a crescut calitativ de la meci la meci. Ne-am demonstrat nivelul prin modul în care am jucat în sferturile de finală contra Voluntari, o echipă foarte puternică și valoroasă, atunci când am avut lotul complet. Am avut un ritm de joc bun. Acum i-am pierdut, nu doar pe Rareș și Roberts, dar și alți jucători au probleme, iar cu siguranță aceste accidentări vor afecta rotația noastră. Nu ne-am putut antrena, pentru că a trebuit să avem grijă de probleme de sănătate. Abia vom găsi jucători apți pentru aceste meciuri de la Oradea.

”A fost ceva la care doar visam”

Ora de Sibiu: Care a fost secretul transformării în bine a echipei de când ai preluat-o?

Tomas Rinkevicius: Cred că am găsit la jucătorii de acum un caracter foarte bun. Niște luptători, care au creat o chimie foarte bună. Cred că conexiunea a fost foarte bună între mine și jucători. A fost o plăcere să fiu în acest proces și să cresc împreună cu acești jucători. Atitudinea de când am început să lucrăm împreună a fost foarte bună și pot spune și mereu am simțit că putem fi mai buni. Nu a fost ușor de la început, pentru că am preluat echipa într-un moment foarte importat, foarte dificil. Am fost foarte aproape să fim în afara Top 10. Tot ce s-a întâmplat apoi, a fost un lucru la care doar visam.

Ora de Sibiu: Te gândești la medalii, la finalul acestui sezon?

Tomas Rinkevicius: Dacă cineva mă întreba asta acum câteva luni și spuneam da, mulți credeau că sunt nebun. Nu am folosit niciodată cuvinte mari după victorii sau despre ce va urma. Sigur, uneori le-am păstrat pentru mine, pentru că vreau să demonstrez lucruri prin muncă și în același timp la fel le cer și jucătorilor mei. Mai puține vorbe, mai multă muncă și mai multă atitudine potrivită. Iar când ai această abordare, rezultate vor veni. La început am avut planul A, să ajungem în Top 10, și am fost acolo. Apoi a fost planul B, să ajungem în playoff, iar acum a venit planul C. Dacă ca soldat, nu te gândești să ajungi general, atunci ești un soldat prost. Cu siguranță ne gândim la cele mai bune rezultate pe care le putem obține, dar nu trebuie să facem asta prin cuvinte, ci prin muncă.

”Sibiul are șase jucători pe teren”

Ora de Sibiu: Cum a fost atmosfera în jurul echipei, de când ai preluat-o și până în prezent?

Tomas Rinkevicius: Sibiul este un oraș de baschet, cu suporteri speciali. Când am preluat echipa erau multe lucruri negative în jurul acesteia. Toată lumea dorea rezultate mai bune. Nu a fost o situație ușoară. Dar, când am găsit drumul spre victorii, am început să primim respectul cuvenit din partea suporterilor. Ulterior, ei ne-au ajutat extrem de mult. În asemenea situații, cu Sala Transilvania plină, Sibiul are șase jucători pe teren. Nu este un loc facil pentru a juca baschet, indiferent de adversar. Când un meci este sold-out, după doar două ore de la punerea biletelor în vânzare, acest lucru cântărește enorm în tot ce înseamnă situația echipei.

Ora de Sibiu: Îți dorești să continui munca la Sibiu și din sezonul viitor?

Tomas Rinkevicius: Contractul meu expiră la finalul acestui sezon. Este greu de spus ce va fi, dacă va fi. În acest moment mă concentrez pe finalul de sezon și după vom vedea.

Meciul 1 – vineri, 28 aprilie, ora 19:00, Digi Sport 3, Prima Sport 3, FRB TV (Oradea Arena)

– vineri, 28 aprilie, ora 19:00, Digi Sport 3, Prima Sport 3, FRB TV (Oradea Arena) Meciul 2 – duminică, 29 aprilie, ora 20:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2, FRB TV (Oradea Arena)

– duminică, 29 aprilie, ora 20:00, Digi Sport 2, Prima Sport 2, FRB TV (Oradea Arena) Meciul 3 – joi, 4 mai, ora 19:00, Digi Sport, Prima Sport, FRB TV (Sala Transilvania, Sibiu)

– joi, 4 mai, ora 19:00, Digi Sport, Prima Sport, FRB TV (Sala Transilvania, Sibiu) Meciul 4 (dacă va fi nevoie) – sâmbătă, 6 mai, ora 17:55, Digi Sport, Prima Sport, FRB TV (Sala Transilvania, Sibiu)

– sâmbătă, 6 mai, ora 17:55, Digi Sport, Prima Sport, FRB TV (Sala Transilvania, Sibiu) Meciul 5 (dacă va fi nevoie) – marți, 9 mai, ora 19:00, Digi Sport, Prima Sport, FRB TV (Oradea Arena)

