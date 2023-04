Bianca Crețu, elevă la Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu, a obținut aseară Premiul Publicului în cadrul Concursului „Lucreția Ciobanu”.

Bianca este studentă în anul II la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, specializarea Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură și elevă la clasa de canto muzică populară coordonată de Cosmin Verde, despre care spune că a „susținut-o necondiționat și i-a împărtășit tainele cântecului popular românesc.”

„Vin din localitatea Curciu, județul Sibiu, și reprezint cu mândrie Valea Târnavelor, o zonă etnografică bogată în tradiții și obiceiuri. În concurs am interpretat doina „Măicuța când m-o făcut” și învârtita „Cine-o împărțit dragostea” din repertoriul doamnei Veta Biriș, pe care o îndrăgesc încă din copilărie! Am cântat din inimă, așa cum mi-a fost dat. M-am bucurat că am pășit pe cea mai importantă scenă, scena marelui Festival „Lucretia Ciobanu”. Mulțumesc publicului pentru cel mai important premiu, asta îmi dă putere și curaj să vin în fața dumneavoastră cu cântecul meu drag de pe Târnavă!” a declarat Bianca.

„Felicitări Biancăi pentru prestație și pentru curajul de a aborda acest concurs de înaltă ținută, reprezentând atât Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu”, cât și județul Sibiu” a declarat profesorul Biancăi, Cosmin Verde.

„Este o seară magică, așa cum ne oferă de fiecare dată echipa Junilor Sibiului. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, publicului, pentru că și Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” din Sibiu are în această seară o premiantă care a obținut Premiul Publicului. Vă mulțumim pentru sprijin, vă mulțumim pentru voturi și noi vă așteptăm la Școala Populară de Arte și Meserii să deslușim împreună tainele muzicii. Vă așteptăm cu drag!” a declarat Alina Pinca-Vintilă, managerul Școlii Populare.

