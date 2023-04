La ședința de consiliu a orașului Dumbrăveni, care a avut loc joi, 27 aprilie, s-a iscat un conflict între consilieri și primar. Totul a pornit de la articolul unui proiect de hotărâre ce prevedea indemnizația de ședință.

În cadrul proiectului de hotărâre nr. 58 privind „Aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciilor publice din subordinea consiliului local”, între consilierii locali din Dumbrăveni și primar s-a iscat o neînțelegere. Articolul 3 al acestui proiect prevedea indemnizația de ședință, iar un consilier local a propus să fie schimbat coantumul indemnizației în zero. Deși totul părea clar și consilierii au susținut această propunere, un conflict nu a întârziat să apară.

„A fost o inducere în eroare, un consilier a făcut această propunere în numele propriu și ceilalți consilieri nu au fost atenți și au votat lucru acesta. El a decis că nu are nevoie de nicio indemnizație. Ei au crezut că votează pentru el, dar el nu poate propune în nume propriu, a făcut propunerea pentru toți consilierii” ne-a spus Emil Dârloșan, primarul din Dumbrăveni.

Proiectul nu a trecut de vot

Consilierii locali au considerat că prin stabilirea indemnizației de ședință zero s-a votat articolul 3 și au dorit ca proiectul să nu fie votat tot, și să fie votat fiecare articol în parte. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar proiectul nu a trecut la ședința de joi.

„Proiectul care cuprinde articolul nu a trecut și a fost din nou ședință azi dimineață, unde s-a luat altă decizie. Eu nu am participat pentru că nu am fost de acord. Mi-a fost jenă de felul în care s-au comportat consilierii. Au avut azi dimineață ședință, s-a decis ca taxele și impozitele să nu se mărească. Este din nou o greșeală fiindcă noi avem nevoie de bani pentru că avem niște proiecte mari în derulare. Pe deoparte scazi din venituri și crești din cheltuieli, și atunci ceva nu este în regulă din punctul meu de vedere și de asta nu am vrut să particip la ședință și nu am fost de acord cu decizia respectivă” a mai spus primarul.

Indemnizația de ședință nu va fi zero

În final, decizia ca indemnizația de ședință să fie zero nu a mai fost aprobată. „Câteodată te simți jenat că trebuie să faci unele lucruri și deciziile nu le poți lua, ele trebuie luate de altcineva care datorită unor opțiuni politice sunt împotriva unor măsuri bune pe care vrei să le iei în Dumbrăveni. Dar mă gândesc că așa este politica pe la noi, face și mult rău, nu numai bine sau mai mult rău decât bine. Au revenit azi dimineață într-o ședință extraordinară de îndată și s-a hotărât un procent, nu știu exact cât, dar până la cât permite legea, adică până la 10% din salariul primarului. Au revenit la decizia de ieri care nu a trecut și s-a luat altă decizie azi și atunci a picat treaba cu indemnizația de ședință zero. Eu m-aș fi bucurat să fie zero pentru că un consilier local care dorește ceva pentru oamenii din oraș ar trebui să vină din mândrie și din ambiția de a face ceva pentru locuitorii orașului și pentru orașul Dumbrăveni” ne-a mai spus Emil Dârloșan.

