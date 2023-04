Primarul Sibiului Astrid Fodor și consilierul local Ioan Plesciuc au discutat, vineri, în cadrul ședinței de Consiliu Local, despre activitatea Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Sibiu. Pe lângă discuții, au fost adresate și replici acide pe tema numărului de sesizări primite din partea cetățenilor orașului. „Dacă vă întâlniți cu câțiva vecini, nu înseamnă că trei sfert din Sibiu e de părerea dumneavoastră”, i-a spus Fodor consilierului Plesciuc, după ce acesta a transmis nemulțumirile mai multor sibieni.

Consilierul USR Ioan Plesciuc a transmis, în cadrul ședinței ordinare de vineri, nemulțumirile cetățenilor Sibiului cu privire la activitatea Comisiei de Circulație și lipsa de reacție cu privire la problemele sesizate de sibieni. Acesta a dat și două exemple, spunând că cei din comisie nu au luat în seamă propunerile transmise.

„Am cerut cuvânt astăzi pentru a vă transmite nemulțumirea multor cetățeni ai orașului, dar și a mea personală față de lipsa de reacție și de activitate a Comisiei de Circulație a municipiului Sibiu. Cred că e bine să dau două exemple pentru a face mai bine înțeleasă această nemulțumire. În toamna anului trecut, ca urmare a unor sesizări de la locuitori ai cartierului Ștrand, am trimis o sesizare cu privire la lipsa mai multor treceri pentru pietoni. Am primit un răspuns care spune că oamenii pot să treacă pe la colțurile străzilor, după ce se asigură că nu e niciun pericol. Sigur că asta poate fi valabil pe străzi secundare, mă puțin circulate a Sibiului, dar strada Ștrandului, spre exemplu, care nu are treceri de pietoni pe cea mai mare parte a lungimii sale, este o stradă din mijlocul unui cartier de blocuri cu densitate mare a populației. Am fost la fața locului și cred că răspunsul primit a fost superficial și scris așa fără nicio intenție de analiză serioasă a situației și fără preocuparea de a crește siguranța în trafic. Multe intersecții din Ștrand sunt în continuare fără treceri de pietoni.

În luna ianuarie, am transmis Comisiei o propunere pentru îmbunătățirea reglementării circulației auto în intersecțiile aferente podului de la Piața Cibin, propunere care a mai fost trimisă anterior și de un alt locuitor al Sibiului fără a avea o urmare în teren. Apoi, în 7 martie, am revenit, reamintind că nu am primit niciun răspuns. Nici până astăzi nu avem o reacție sau vreo îmbunătățire pe teren. E vorba de una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș, cu timpi foarte mari de așteptare la semafor și cu posibilități reale de optimizare. Și acum, prima bandă e mai mereu liberă, iar pe banda a doua se formează cozi lungi de mașini, unele prind și a doua staționare la culoarea roșie când traficul s-ar putea scurge prin intersecție pe două benzi în loc de una și cu timpul de așteptare redus la jumătate.

Vedem cu toții că problemele de trafic au devenit una din prioritățile cetățenilor în relația cu administrația locală. Preocupările noastre pentru dezvoltarea sistemelor de biciclete, trotinete și autobuze sunt pe direcția bună, dar nu suficiente. Ele ar trebui însoțite și de îmbunătățiri pe măsură a modurilor tradiționale de transport, încă foarte folosite, auto și pietonal. Aglomerația va fi tot mai mare, orașul în întregul lui se va aglomera, iar pentru aceasta, pârghiile pe care Comisia de Circulație le are în mână, nu sunt suficient folosite”, spun consilierul USR, Ioan Plesciuc.

Acesta a cerut, totodată, primarului Fodor să facă o analiză amănunțită a Comisie de Circulație și să ceară o activitate mai bună „atât în ceea ce privește receptivitate la propunerile venite de la cetățeni, cât și soluții proactive”.

Fodor: „Dacă vă întâlniți cu câțiva vecini, nu înseamnă că trei sfert din Sibiu e de părerea dumneavoastră”

Primarul Astrid Fodor i-a transmis consilierului că a făcut recent o analiză a activității comisiei și că va analiza sesizările transmise. „Am făcut o analiză a activității Comisiei de Circulație, au fost câteva disfuncțiuni și am schimbat o serie de persoane care sunt în comisie și care o conduc. Dar acesta este alt aspect. Dumneavoastră de fiecare dată folosiți <<un grup de cetățeni>>. Știu că stați în Ștrand, deci dacă vă întâlniți cu câțiva vecini nu înseamnă că trei sfert din Sibiu e de părerea dumneavoastră. Noi trebuie să satisfacem pe majoritatea cetățenilor, nu fiecare dorință punctuală. Dar, într-adevăr, o să analizăm. Propunerea dumneavoastră nu am văzut-o, o să vedem unde s-a rătăcit la comisie, se va analiza în următoarea ședință a comisiei și vom vedea dacă, într-adevăr, eficientizează acolo modul în care se circulă sau este o propunere care… nu toate propunerile care se fac înseamnă că sunt bune. Vă asigur că vor fi analizate propunerile menționate și în funcție de ce decide comisia și vi se va comunica”, a spus Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

„E bine de știut, poate pentru a nu rămâne în eroare, că nu locuiesc în cartierul Ștrand. Așa spun aproape de fiecare dată, că lucrurile vin de la cetățeni, nu de la mine, pentru că ăsta e rolul”, a adăugat imediat consilierul Ioan Plesciuc.

Discuția a continuat, iar Fodor i-a cerut lui Plesciuc să-i transmită toate sesizările. „Transmiteți-ne și nouă toate sesizările de la cetățeni, să le vedem, că ziceți tot mereu că sunt foarte multe. Eu nu știu… Dacă ne gândim la numărul populației Sibiului, excluzând copiii, vreau să știu ce înseamnă foarte mult la percepția dumneavoastră. Să zice, avem sesizări, dar fiecare spune <<avem foarte multe>>. Câte, 10, 15, 100.000, 50.000? Ar fi mai clar modul de exprimare, mai ales că ați fost director tehnic în primăria Sibiu și știți ce perioadă nefericită a fost, așa că să nu intrăm în detalii”, a răspuns Fodor.

Replica lui Plesciuc a fost: „Totuși, e bine de știut că încerc să îmi fac în mod corect rolul de consilier local pentru a transmite aici ce primesc”.

Primarul Fodor i-a cerut consilierului să se exprime corect și să nu exagereze când vine vorba despre numărul sesizărilor de la cetățeni. „Să vă exprimați și corect, atât e rugămintea mea. Așa cum o fac și colegii dumneavoastră, se exprimă corect, spun că e punctul lor de vedere, că au două, trei reclamații. Dumneavoastră folosiți tot numărul ăsta exagerat, am primit foarte multe solicitări”, a spus Astrid Fodor.

„Îmi cer scuze, trebuie să repet că lucrurile nu pornesc de la mine. Eu ce transmit aici, sunt lucrurile venite de la cetățeni care m-au chemat la fața locului, cu care am discutat în cartierul sau pe strada respectivă. Așa le transmit. Sigur că nu vin aici să zic că de la Popescu Costică, dar vă rog să mă credeți că lucrurile și propunerile, sesizările, vin de la cetățeni ai orașului Sibiu”, a adăugat Ioan Plesciuc.

Discuția s-a încheiat cu Astrid Fodor care a cerut ca sesizările cetățenilor să fie trimise și în biroul primarului. „Dacă ni le transmiteți, vă asigur că vor fi analizate și veți primi răspuns. O să-l rog pe domnul secretar să mi le transmită și mie ca să treacă și prin biroul meu să văd ce ajunge la Comisia de Circulație

