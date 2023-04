Consilierii locali din Sibiu au aprobat, în ședința ordinară de vineri, lista proiectelor înscrise pe Agenda Culturală 2023, care vor primi finanțare nerambursabilă. Cei mai mulți bani merg către instituțiile subordonate Consiliului Județean. La polul opus se află alte zeci de proiecte eligibile, care nu au primit nici măcar un leu.

Proiectul de hotărâre privind lista proiectelor înscrise pe Agenda Culturală 2023 a fost aprobat, vineri, în ședința ordinară a Consiliului Local. Grupul USR s-a abținut la vot, motivând că proiectul a fost depus pe ordinea de zi suplimentară cu doar o oră înainte de începerea ședinței, astfel că timpul pentru parcurgerea textului a fost mult prea scurt.

„Grupul consilierilor USR se va abține la vot la acest proiect și doresc să explic și de ce. Este prima dată când se întâmplă în acest mandat să primim un proiect pe ordinea de zi cu o oră înainte de începerea ședinței de Consiliu Local și cu trei minute înainte de ședința de comisie. Timpul a fost inexistent pentru a parcurge acest proiect și pentru a-l analiza și cred că o soluție adecvată ar fi fost să convocați săptămâna viitoare o ședință extraordinară să avem măcar o perioadă mai lungă de timp pentru a putea analiza acest proiect. Pe viitor, rugăm serviciul de specialitate să facă tot posibilul să evite astfel de situații. Nouă ne este greu să votăm ceva și să nu fim în cunoștință de cauză”, a spus Diana Mureșan, consilier USR.

Unde merg cei mai mulți bani

Potrivit raportului de specialitate, 108 de proiecte au întrunit punctajul minim necesar de 75 de puncte pentru a fi eligibile de finanțare, pe când două proiecte au primit punctaj sub 75 de puncte și unul a fost declarat neeligibil administrativ.

Junii Sibiului vor primi câte 300.000 de lei pentru proiectele: Spectacol extraordinar: „Noi suntem români”, Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” și Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților”. În total, Junii iau 900.000 de lei prin Agenda Culturală a Sibiului.

Filarmonica de Stat Sibiu primește pentru evenimentul „Zilele muzical Româno-Americane finanțare în valoare de 250.000 de lei, iar pentru evenimentul „Sibiu Opera Festival”, alți 250.000 de lei. Pentru „Festivalul Minunata Muzică Nouă” merg încă 190.000 de lei, pentru „Daruri Muzical – ediția II”, se acordă 100.000 de lei, iar pentru „Concurs – Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție Carl Filtsch, se acordă o finanțare nerambursabilă de 100.000 lei.

Evenimentul „Concert pe acoperiș” primește finanțare de 40.000 de lei. Alte două proiecte ale filarmonicii, care au fost eligibile, nu au mai primit finanțare. Este vorba despre „Summitul Muzical European” și despre „Descoperă Muzica – ediția II”.

Complexul Național Muzeul (CNM) Astra primește pentru evenimentul „Animă ASTRA” 300.000 de lei, iar pentru evenimentul ASTRA Multicultural, alți 285.000 de lei.

Câte 300.000 de lei primesc și evenimentele „Focus in the Park”, „Sibiu Music Fest” și „Astra Film Festival”.

Cine n-a luat nimic

Pe listă se află alte zeci de proiecte care, deși au fost eligibile, nu au primit finanțare. Printre acestea se numără Festivalul de teatru și poezie „Vast Romano” organizat de Asociația IRU, Teatru forum pentru drepturi egale organizat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen, Concertul de Crăciun „Johann Strauss”, organizat de Asociația Bun Gust, Music Corner organizat de Asociația Culturală Music-On, Street Music Festival ediția a VI-a, organizat de Asociația Culturală Music-On, Copiii iubesc muzica clasică, ediția a III-a, organizat de Asociația Bun Gust, Festivalul Național de Musical, organizat de Asociația Inima Sibiului, Concert de Anul Nou în Sibiu organizat de Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, International Panflute Masterclass organizat de Asociația Internațională de Tineret Become, Folktober organizat de Asociația Cultural Sportivă M&S Events.

De asemenea, Obor Fest, ajuns la a opta ediție, care este cel mai mare parc de distracții din Transilvania, destinat tutorul categoriilor sociale de vârstă, organizat de Asociația Culturală Viitorul Muzical, nu a primit finanțare. Nici evenimentul Transilvania Tattoo Expo nu a primit niciun leu.

Zilele Culturii Africane organizat de Asociația Interakt Arts, Ars SACRA, organizat de Asociația MAghiarilor din Sibiu „HID”, Portul Popular al romilor – un brand de succes pentru cetatea multiculturală a Sibiului, LAborator de creație a Centrului Național pentru patrimoniu cultural și educație etno-identitară al romilor, Dezvoltarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale ale romilor, organizate de Fundația CEIR, nu au primit finanțare, deși erau eligibile.

„Alocarea sumelor s-a făcut în limita bugetului disponibil, în baza punctajului acordat în urma evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă, pentru fiecare aurie tematică și tip de eveniment”, se arată în raportul de specialitate.

Feeric Fashion Week, Revelion în Piața Mare și VINO, printre evenimentele din 2023

O mulțime de evenimente se vor organiza anul acest în orașul de pe Cibin.

Feeric Fashion Week, ajuns la ediția cu numărul 15, un proiect de modă internațional, va primi o finanțare de 150.000 de lei. Sibiu Jazz Festival – ediția 51 – primește 250.000 de lei. Focus in the Park, care va avea loc în perioada 23 – 27 august în parcul Sub Arini primește o finanțare de 300.000 de lei. Sibiu Music Fest, eveniment cu tradiție în Sibiu, primește o finanțare de 300.000 de lei. Vor avea loc concerte susținute de artiștii momentului în România. Sibiu Sound Festival, festival de muzică dedicat artiștilor sibieni, primește o finanțare de 90.000 de lei.

ARTmania Festival, care va avea loc în perioada 28-30 iulie, nu primește niciun leu.

Programul de Revelion este finanțat cu 250.000 de lei, urmând să urce pe scenă artiștii Lupii lui Calancea și Surorile Oșoianu, printr-o producție special creată pentru acest eveniment, sub denumirea „Poveste de Iarnă”.

Sibiul de Odinioară, aflat la cea de-a zecea ediție, va aduce pe scenă nume sonore din muzica românească și internațională. Organizat în Parcul Tineretului din oraș, evenimentul este finanțat cu 190.000 de lei. VINO primește, de asemenea, 59.000 de lei, iar Foodie – Street Food Cuisine primește 50.000 de lei.

Summer Break, organizat de Asociația Libra Events, numit în trecut „Sibiutiful”, se va desfășura pe parcursul a șase zile în Parcul Sub Arini. Evenimentul este finanțat cu 200.000 lei. Sibiu Internațional Street Art Festival, ediția a IX-a, primește finanțare de 150.000 de lei, fiind organizat în perioada 10 – 16 iulie. Pentru Târgul Olarilor, prin Agenda Culturală, se dau 18.000 de lei. Arini Fest Cinema primește 44.000 de lei, iar Street Delivery Sibiu, ediția a VI-a, primește 15.000 de lei.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News