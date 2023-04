Doi frați din Sibiu au pus bazele unei afaceri unice în țară, cu scopul de a ajuta proprietarii să găsească în cel mai scurt timp animalele de companie pierdute. Cristian și Alexandra Tomescu sunt tinerii sibieni care au inventat zgărzile cu cod QR, perfecte pentru căței și pisici.

Numărul cazurilor de animale pierdute a crescut semnificativ în ultimii ani, în județul Sibiu. Prin urmare, cei doi tineri s-au gândit la o soluție care să vină în ajutorul sibienilor care își pierd animalul de companie, dar și în întâmpinarea celor care îl găsesc, fiind o procedură mult mai rapidă, pentru care ai nevoie doar de un telefon.

Cristian are 32 de ani și a terminat Facultatea de Științe Informatice la Sibiu. Sora lui, Alexandra are 25 de ani și a învățat programare pe cont propriu, acasă. Împreună compun echipa din spatele zgărzilor și a aplicației Tiny Pet, mica afacere care a luat naștere în urmă cu doar patru luni. Tinerii deja au început să aibă comenzi zilnic.

„Am avut ideea de trei ani de zile și anul trecut, în 2022, am început să punem pe foaie toate detaliile și am început lucrul. Noi am venit cu aceasta inițiativa după ce am văzut atâtea cazuri de animale pierdute zilnic. Scopul nostru este ca fiecare să ajungă cât mai repede acasă, să creăm o rețea în care să raportăm ușor toate cazurile”, spune Cristian.

Cum funcționează zgarda inteligentă

După mai multe luni de muncă au ajuns la un rezultat final, o zgardă cu cod QR. În spatele codului scanat se află toate detaliile despre blănos, astfel încât el și stăpânul să se regăsească în cel mai scurt timp. Spre deosebire un medalion clasic gravat, medalionul cu cod QR odată scanat face trimitere la toate informațiile care sunt completate de către stăpân în aplicație. Astfel, atunci când codul este scanat, va apărea instant profilul animăluțului.

Informațiile despre patruped se încarcă pe aplicația Tiny Pet. Cu cât mai multe informații, cu atât mai bine pentru blănosul care va putea fi găsit mai ușor. După ce stăpânul își face cont, acesta poate încărca numele animalului, fotografii, starea de sănătate, detalii medicale sau despre nutriție, numărul de telefon al proprietarului, adresa de e-mail sau orice altă informație importantă despre animalul de companie.

Contactul cu Ong-urile, cel mai greu pas

Cristian și Alexandra au venit cu o idee strălucită și au pus-o în aplicare. Însă cel mai greu pas a venit abia după ce aplicația a fost gata și anume de a contacta ONG-urile din Sibiu pentru a-i ajuta cu o mică promovare. Animal Life este printre primele asociații care au postat pe pagina de Facebook un mesaj referitor la medalioanele realizate de cei doi sibieni. „Cel mai greu este să contactăm asociațiile, ONG-urile și medicii veterinari”, spune Cristian.

Pe viitor cei doi tineri se gândesc să realizeze și medalioane personalizat cu cod QR.

