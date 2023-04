Salamul de Sibiu reprezintă unul dintre cele mai prestigioase produse realizate din carne, în România. Renumitul preparat are o tradiție de 100 de ani în Sibiu și a ajuns să fie falsificat în SUA.

Salamul de Sibiu a câștigat atât de multă în notorietate, încât, se falsifică și se vinde tocmai în Statele Unite ale Americii. Un român, care locuiește în Florida și care s-a bucurat că a găsit Salam de Sibiu într-un magazin de acolo, l-a cumpărat imediat, potrivit Meat. Milk.

Bărbatul este plecat definitiv din România de peste 12 ani și a spus că produsul este infect și că nu are nicio treabă cu ceea ce s-ar numi, ori, măcar, s-ar apropia, de gustul unui Salam de Sibiu adevărat.

Salamul de Sibiu se falsifică și se comercializează în Statele Unite

Rețeaua producător-comerciant este de filiație ungaro-rusească și se numește „The Net”. Producătorul acestui fals este o companie americană pe nume Bende.Inc, înregistrată în Vernon Hills-Illinois 60061 tel: (847) 913-0304, fax: (847) 913-0001, mail: support@bende.com.

Această companie am aflat că a fost înființată de un emigrant maghiar în anul 1935, iar afacerea a fost dusă mai departe, până în zilele noastre, de membri familiei, compania fiind înregistrată cu marca ”Bende & Son”.

După cum se poate citi pe site-ul firmei, cei de la Bende pretind că produc salamuri ungurești. În privința Salamului de Sibiu, prezent în oferta companiei, originea e oarecum ambiguă, nespunându-se nimic în acest sens, dar lăsându-se să se înțeleagă că este tot un produs maghiar, de vreme ce la ”Informații” nu se vorbește decât exclusiv despre ”salmuri ungurești”.

Iar falsul este fabricat în două variante dimensionale, după cum se poate constata foarte ușor.

”Rețeaua” (The Net) nu poate fi completă fără un comerciant, iar acesta este ”Russian Food USA”, un retailer înregistrat în Statele Unite ale Americii ai căror proprietari, despre care ni s-a spus că sunt de origine rusă, dețin atât un lanț de magazine cu acest nume, cât și un serviciu de livrare la domiciliu prin comenzi online.

Compania este înregistrată la adresa 801 W 181st State New York, New York, United States of America, +1-212-740-7379, mail: russianfooddirect.com. Iar, pe site-ul propriu, compania ruso-americană se laudă că livrează cele mai prestigioase alimente rusești și internaționale, printre care și, bineînțeles, falsificatul Salam de Sibiu. Probele sunt clare (vezi imaginile din subsol), manopera e clară, paguba procesatorilor din România urmând a fi contabilizată.

IGP doar pentru unii

După cum se știe, acum câțiva ani, în urma înființării Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu și în urma diligențelor făcute pe lângă organismele europene, acest produs a primit certificarea IGP (Indicație Geografică Protejată), singurele companii autorizate să îl producă fiind Angst/Salsi, Scandia Sibiu, Salbac/Agricola Bacău, Aldis, The Family Butchers/Reinert şi SC Recunoștinta Prodcom Impex SRL.

Salamul de Sibiu este fabricat pe mărcile proprii ale unor retaileri tot doar de aceste companii, tot ce s-ar vinde de către alții cu acest nume fiind falsuri care nu respectă rețetele înregistrate și aprobate. Iar, produsele care se aseamănă cu Salamul de Sibiu pot fi orice, pot fi denumite oricum, dar nu cu acest nume.

După certificarea IGP a Salamului de Sibiu s-a mai încercat o vreme producerea lui de către alți cărnari, dar acest lucru a încetat foarte repede, pe plan național lucrurile fiind clare, din acest punct de vedere.

Care va fi reacția românilor?

Care va fi reacția APSS și a companiilor care produc Salamul de Sibiu IGP, ținând cont că, pe de o parte, au început unele acțiuni, iar pe de altă parte, Statele Unite ale Americii nu recunosc standardele europene și legislația UE în materie de drept de marcă.

În același timp, procesatorii români, cât și APSS, trebuie să fie sprijiniți de MADR, Ministerul Economiei, Ministerul de Externe și Misiunea Economică Română de pe lângă Ambasada României de la Washington, dar și Ambasada Statelor Unite în România, pentru a determina compania Bende.Inc să nu mai falsifice acest produs și să nu mai utilizeze această marcă protejată la nivelul Uniunii Europene.

În același timp, trebuie ca și retailerul Russian Food USA să fie determinat să nu mai comercializeze falsul identificat de noi sub această marcă. În mod normal, credem că va urma un proces internațional în acest sens, companiilor din România producătoare de Salam de Sibiu IGP urându-le mult succes!

