Inter Sibiu a ratat pentru al doilea an consecutiv promovarea în Liga 3, după ce a pierdut sâmbătă, pe Obor, derbyul Ligii a 4-a, scor 1-3 cu rivala ACS Mediaș. Rămasă la șase puncte de liderul Mediaș, dezavantajată și de jocurile directe, Inter Sibiu nu mai are nicio șansă să ajungă la barajele de promovare în Liga 3.

Am înființat acest club din 3 motive! Dragostea pentru fotbal, senzația că am oferit prea puțin în acest fenomen si dorința de a readuce sibienilor echipa iubită. Am pornit cu aceeași ambiție, cu multă muncă și speranță alături de o mână de oameni. Eșecul de anul trecut m-a motivat și mai mult dar, se pare că toată munca, emoțiile, timpul și implicarea financiară nu au însemnat destul! Am crezut în echipă, în staff, în toți cei implicați!

Din păcate, în sport întotdeauna există și un învins! Ieri, noi am fost aceia! Fotbalul m-a făcut să trăiesc la limite maxime atât bucuria victoriei cât și amărăciunea înfrângerii! Este greu să pleci învins, dar și mai greu este să trăiești cu gândul că ai dezamăgit atât de mulți suporteri! Tribuna plină de ieri este cel mai dureros clișeu din acest trist episod! Felicit echipa ACS Mediaș!” a fost postarea președintelui echipei Inter Sibiu, Teodor Birț.

Înființată în 1982, FC Inter Sibiu a ajuns în Divizia B în 1986, iar doi ani mai târziu a promovat în Divizia A. Echipa a evoluat opt sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc. În sezonul 1990/91, Inter a obținut cea mai mare performanță din istoria Sibiului: au terminat pe locul 4 în prima ligă, a jucat în semifinalele Cupei României și a câștigat un trofeu european: Cupa Balcanică.