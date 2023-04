Măgura Cisnădie a câștigat duminică, în deplasare, la Craiova, 29-28 cu SCM și echipa sibiană și-a consolidat locul 9 în clasament.

În etapa 23 a Ligii Florilor, Cisnădia a reușit un nou rezultat pozitiv, reușind să câștige în Bănie, după ce etapa trecută remizase cu Vâlcea.

Prima repriză a fost echilibrată, oltencele reușind să aibă două goluri avans în minutul 19: 11-9. Imediat, echipa pregătită de Alex Weber a revenit și a trecut la conducere, având 13-11. Craiova a răsturnat din nou situația și a condus la pauză, 15-13. De la 19-19 în minutul 40, SCM a marcat de patru ori consecutiv și s-a desprins.

Măgura a revenit însă și a egalat în minutul 51: 25-25. Echipa lui Alex Weber a fost mai lucidă pe final, s-a desprins la 29-27 cu două minute înainte de final. Măgura s-a impus cu 29-28 și a obținut trei puncte importante, cu care și-a consolidat locul 9. Mai mult, echipa sibiană s-a apropiat la doar două puncte de ocupanta locului 8, SCM Craiova.

Centrul Elena Roșu a subliniat că echipa sa a mers în Bănie motivată să câștige. ”A fost o victorie muncită, veneam după un meci bun acasă cu Râmnicu Vâlcea. La Craiova am mers cu gândul la victorie, ne-am jucat șansa, am reușit să revenim după ce am fost conduse la patru goluri” a spus Elena Roșu.

Antrenorul Alexandru Weber spune că a a fost dificil să revină după ce SCM luase un avans de patru goluri în repriza secundă. ”Mereu jocurile cu Craiova sunt disputate, îmi face plăcere să joc în Bănie. În tur, chiar am pierdut la același scor cu care am câștigat duminică. A fost greu să revenim de la patru goluri, dar fetele au muncit foarte bine, au ascultat și am câștigat meciul” a declarat și tehnicianul Cisnădiei.

Măgura: Măzăreanu, Pașca – M. Neagu 10, Iskit Caliskan 7, Guarieiro 4, Gariaeva 4, Roșu 2, Bardac 1, Tătar 1, Mitrache, Jlezi, Gjorgjijevska, Tomescu.

