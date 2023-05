După ce BC CSU Sibiu a cedat și meciul al doilea al semifinalei cu CSM Oradea, 67-93, antrenorul Tomas Rinkevicius s-a arătat foarte nemulțumit de arbitraj, care a fost presărat cu multe erori. Sibiul a arătat bine în prima repriză, dar nu a mai ținut ritmul în a doua parte, fiind lipsită de aportul celor mai importanți jucători, Blumbergs și Uță.

„În primul rând, doresc să îmi felicit jucătorii, au depus efort, în ciuda condițiilor și a problemelor pe care le avem în lot. Au luptat, unii dintre ei până la sânge. Eu îmi respect jucătorii foarte mult și mi-aș dori ca și alții să o facă. Uneori mi se pare că e o diferență prea mare între contactul fizic permis în cele două jumătăți ale terenului. Nu e primul meci în care se întâmplă asta. Nu sunt de-acord cu asta. Câteva din deciziile de arbitraj au fost mai mult decât ciudate. Însă jocul este gata, mergem acasă și ne pregătim pentru partida a treia. În această rotație scurtă, am irosit multă energie așa că e dificil. Însă, nu vrem să renunțăm niciodată înainte de meci”, a spus antrenorul galben-albaștrilor, pentru pagina oficială de facebook a clubului. Partida a doua de la Oradea a fost arbitrată de Alin Faur, Alexandra Stan și Narcis Dan.

Sebi Ionescu: ”La Sibiu va fi altceva”

Jucătorul echipei CSU Sibiu, Sebastian Ionescu spune că în Sala Transilvania, galben-albaștrii pot obține victoriile care să relanseze semifinala. ”Oradea este o echipă omogenă, cu multă experiență, pentru noi este o provocare să dăm un randament bun, cu un lot restrâns. Suntem sigur că la Sibiu va fi altceva, vom avea fanii în spate, trebuie să fim concentrați. Am fost conștienți că ne lipsesc câțiva centimetri sub panou și ne-am motivat în plus, acum mergem la recuperare, este important să nu pierdem această bătălie de sub panou. Suntem mai puternici, vrem să arătăm că ne putem bate și cu o echipă ca Oradea” a anunțat Sebi Ionescu.

Meciul al treilea, decisiv pentru CSU se va disputa pe 4 mai, de la ora 19:00, în Sala Transilvania.

