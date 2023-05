ACS Mediaș a câștigat sâmbătă derbyul decisiv pentru titlul județean, pe Obor, 3-1 cu Inter Sibiu și este ca și calificată la barajul de promovare în Liga 3.

Antrenorul medieșenilor, Dumitru Solomon spune că obiectivul este promovarea în urma barajului și proiectul clubului este și de a da credit juniorilor din curtea proprie. ”Vreau să fiu realist, avem un proiect bine stabilit pe termen mediu și lung, pe termen mediu ne dorim promovarea în Liga 3. Avem infrastuctură, 7 grupe de juniori, echipa de Under 19 este calificată la la faza semifinală a Campionatului Național. Avem 7 dintre acești juniori în lot, i-am folosit pe rând, îi integrăm progresiv, ei fac față cu brio, sunt copii de de perspectivă din pepiniera proprie.”

Tehnicianul echipei ACS Mediaș spune că obiectivul va fi realizat doar după câștigarea matematică a Ligii 4 și victoria la barajul de promovare. ”Suntem bucuroși că am câștigat, dar am câștigat doar o luptă, dacă nu vom reuși să câștigam și barajul, nu am realizat nimic, obiectivul este să promovăm. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să nu subestimăm advesarele, mai avem 6 meciuri, nu suntem încă campioni, ne pregătim în continuare. Depindem doar de noi suntem în grafic și privim totul cu profesionlism. Sâmbătă, la derby a fost un spectacol desoebit pe teren, dar și în tribune, unde a fost un public generos civilizat, care a respectat jocul și care la final a fost fair-play” a afirmat Dumitru Solomon.

Aproape sigură de titlul județean, ACS Mediaș va începe să studieze viitorul adversar de la baraj, Gheorgheni, lider detașat în Liga 4 Harghita. ”Nu știm încă nimic de Gheorgheni, am așteptat derbyul și de acum înainte vom studia adversarul, nu ne puteam gândi la baraj, până ce nu luam o opțiune să ajungem acolo. Știu că cei de la Gheorgheni au fost la derby, știu că au un parteneriat cu Miercurea Ciuc, sezonul trecut au ratat barajul. Va fi un meci de care pe care, dar și noi avem tradiție, Mediaș merită să aibă fotbal, sportul este sănătate și socializare între oameni” a mai spus Dumitru Solomon.

După 20 de etape din Liga 4, ACS Mediaș este lider, cu punctaj maxim, 60 puncte. Inter Sibiu este pe 2, cu 54 de puncte și doar o minune mai poate face să ajungă la baraj. Mai sunt de jucat 6 etape și pentru a fi depășită, Mediaș trebuie să se încurce de trei ori, o variantă greu de crezut.

