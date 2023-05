După înfrângerea suferită marți de FC Hermannstadt la Arad, scor 0-1 cu UTA, antrenorul echipei sibiene, Marius Măldărășanu a recunoscut că evoluția jucătorilor nu a fost cea așteptată. De asemenea, tehnicianul lui FC Hermannstadt este de părere că lupta pentru salvarea de la retrogradare va continua până în ultima rundă din play-out.

”În prima repriză au avut multe cornere, dar situaţiile mai bune au fost de partea noastră. Mă deranjează că am jucat abia după ce am luat gol. Lupta rămâne deschisă, până în ultima etapă. Am început rău, s-a văzut că ne e teamă. Ne-a fost greu tot sezonul, dar băieţii au revenit, au arătat caracter. Îi felicit pe jucători pentru efort, a fost unul mare, dar recunoaştem că nu a fost cel mai bun joc”, a declarat Măldărăşanu la Orange Sport

FC Hermannstadt a cedat marți, în deplasare, 0-1 cu UTA și mai are cinci puncte avans față de primul loc de baraj, ocupat de Chindia. Din play-out-ul Superligii mai sunt de disputat trei etape, iar Sibiul ocupă locul 10 în clasament.

