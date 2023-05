Zona Sibiel este recunoscută pentru exploatarea de lemn, însă locuitorii din localitate se tem de urmările pe care gabaritul mașinilor care circulă de trei luni prin sat le-ar avea asupra caselor și drumurilor. Mai mult, fiind o zonă turistică aceștia se tem să nu le dispară turiștii din cauza gălăgiei.

Locuitorii satului Sibiel spun că zilnic văd mașini pline cu lemne, unele și fără chingi, care trec în viteză pe podurile „șubrede” din localitate. Mașinile ar avea o un gabarit de peste 40 de kilograme, după spusele localnicilor. Lemnele ar fi transportate la Săliște pentru foc.

„Locuitorii din Sibiel sunt disperați că nu îi poate ajuta nimeni, fiind sat turistic și în sid/ culte sat istoric. Nimeni nu are curajul să facă ceva. De trei luni, zi de zi trec racoanțe prin fața casei noaste și ne alegem cu case crăpate, asfaltul crăpat, podurile șubrede. Exploatare extremă în satul Sibiel și chiar până noaptea târziu circulă camioanele supraîncărcate”, spune Schelb, un localnic.

Primarul orașului Săliște vrea să îi liniștească pe locuitorii localității Sibiel, susținând că până în prezent nu au existat probleme cu podurile și că acestea vor rezista gabaritelor mașinilor cu lemne. „Deocamdată nu am avut nici o problemă legată de poduri, dar în ceea ce privește defrișările cu siguranță sunt în regulă, există exploatare în zona respectivă”, spune Horațiu-Dumitru Răcuciu, primarul orașului Săliște.

„Totul este legal. Până la îngrijorarea cetățenilor sunt autoritățile care se îngrijorează și care au fost sesizate de-a lungul timpului. Am avut și de data aceasta control în Săliște, nu în Sibiel, și am trecut cu bine. Este drum public și are un tonaj autorizat pe care noi îl respectăm și să nu uităm că trece și armata pe acolo, cu tonaje nu tocmai mici”, spune șeful Ocolului Silvic – Valea Frumoasei Sălişte, ing. Tiberiu Brad.

