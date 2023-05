FC Hermannstadt a pierdut la limită marți seară partida cu UTA Arad, scor 1-0. La finalul meciului, fundașul sibienilor, Mihai Butean a rămas complet dezamăgit de atitudinea adversarilor.

„Ne înjurau și ne hărțuiau la fiecare fază, trăgeau de timp. Nu așa se joacă fotbalul! Noi ne-am respectat mereu adversarii.Noi jucăm din plăcere, ne bucurăm și așteptăm meciul viitor. Nu avem nicio presiune”, a declarat Butean, relatează GSP.

7 rezultate pozitive și un eșec

„În prima repriză, situațiile au fost ale noastre. Sunt supărat însă că am jucat după ce am primit gol. Asta-i viața, au fost 7 rezultate pozitive, acum vine acest eșec. Am făcut o greșeală, am luat gol, nu știu dacă meritam mai mult. Am început rău azi, s-a văzut că ne era teamă, ei au început tare. Trebuia să fim dezvolți, relaxați n-am fost. Lupta se dă până în ultima etapă. Ne-am dori să câștigăm toate meciurile, dar nu se poate, avem și momente mai puțin bune. Îi felicit pe băieți pentru efort, chiar dacă n-am jucat foarte bine. Mergem înainte, mai sunt 3 finale” a mărturisit Marius Măldărășanu la finalul meciului cu UTA.

