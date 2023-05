Târgul de ONG-uri de pe strada Brutarilor s-a terminat, iar rezultatele au fost peste așteptări. Numeroși studenți și-au arătat interesul pentru eveniment, iar asociațiile locale au reușit să se facă cunoscute.

Târgul de ONG-uri a fost un eveniment realizat de studenții care și-au dorit să susțină ONG-urile locale și să le facă cunoscute. „Ideea a fost să le dăm o voce ONG-urilor locale, să se prezinte și să afle cât mai multă lume de ele. Ne așteptam sincer să vină și mai puțină lume, dar am fost impresionată de numărul mare pe care l-am avut aici. Sperăm să mai facem astfel de evenimente pe viitor și o să dăm tradiția mai departe către celelalte generații” ne-a spus Crina Fătăcean, organizatoare.

„Cred că majoritatea ONG-urilor au răspuns pozitiv și chiar s-au bucurat că am venit cu inițiativa aceasta și cred că s-au simțit bine. Sperăm ca următoarele evenimente să iasă din ce în ce mai bine, au fost și greșeli din care am învățat să mergem împreună, nu ne-am oprit. La un moment dat credeam că s-a terminat și ne oprim, nu mai facem, dar am mers mai departe și chiar s-a meritat” ne-a spus Tatiana Nicolaiță, organizatoare.

ONG-urile și-au putut prezenta ofertele de voluntariat

Evenimentul a început cu un moment muzical oferit de elevii de la Palatul Copiilor, urmat de un moment de dresaj și de diferite prezentări ale ONG-urilor. Cele mai îndrăgite momente au fost cele de dresaj, muzică și drans, iar copiii care au avut momente artistice au „furat” inima publicului. Fiecare asociație a putut să își prezinte oferta, iar standurile prezente pe strada Brutarilor au fost pline de sibieni și studenți curioși.

„Am primit o invitație de la studenți, ne-au prezentat evenimentul și am hotărât să participăm, mi se pare o inițiativă grozavă și faptul că oferă în felul acesta ocazia ONG-urilor să își prezinte activitatea, să se facă cunoscuți. Ne bucurăm să fim aici, să vedem activitatea altor ONG-uri, să împărtășim din experiența noastră și să avem o audiență așa grozavă. Suntem un ONG care reunește voluntari ce în timpul liber își pregătesc proprii câini pentru a deveni echipe de căutare și salvare pentru situația în care există oameni care se pierd în pădure sau care sunt prinși sub dărâmături sau chiar sub avalanșă” a spus Oana Ciora, președintele Asociației pentru Câini de Salvare Transilvania.

„Am venit aici pentru a ne prezenta ONG-ul și pentru a încuraja tinerii să se înscrie ca voluntari la ONG-ul din care facem parte. Crucea Roșie Română are în principal activitate în cauze umanitare și sociale, de exemplu ajutăm persoanele de ednie romă care au dificultăți, mai avem activități în ajutorul refugiaților din Ucraina, Crucea Roșie fiind prima care a ajuns la refugiați. Aproape oricine poate face voluntariat la noi, tot ce este nevoie este să fie dorință, este nevoie de multă dorință și cooperare, iar vârsta minimă este de 16 ani” a spus Mihai Cosma.

Persoanele cu dizabilități, loc de muncă cu ajutorul unui ONG

Organizației Diakoniewerk a fost prezentă la Târgul de ONG-uri și le-a oferit informații participanților despre activitatea lor. În cadrul asociației, persoanele cu dizabilități beneficiază de un loc de muncă, unde confecționează diferite obiecte în cadrul atelierelor de meșteșugărit.

„Prima dată când am venit la centru, a fost cam greu. Mi-au dat să fac sticlă, l-a început nu prea ieșeau bine, puneam prea mult lipici și se usca degeaba. Și după încet mi-am găsit talentul și de atunci fac sticle decorative cu sfoară” a spus Marius Vinți, sibian care ia parte la atelierele Organizației Diakoniewerk.

ONG-uri pentru studenți

Studenții au putut găsi la Târgul de ONG-uri diferite organizații dedicate lor. Una dintre ele este SmartHub care îi ajută pe aceștia în orientarea lor privind cariera. „SmartHub este un proiect al Universității Lucian Blaga din Sibiu și oferă consiliere psihologică, psihoeducațională și de carieră. Orice student doritor poate să vină să facă voluntariat, chiar avem mare nevoie” a spus Denisa, studentă la Comunicare și Relații Publice, anul III.

„Reprezint Asociația Studenților la Psihologie din Sibiu și am venit să ne promovăm puțin mai mult, să cunoaștem lumea și să lăsăm oamenii să știe cu ce ne ocupăm noi pentru că avem foarte multe proiecte interesante. Suntem studenți, majoritatea la Psihologie, dar avem colegi și de la alte facultăți pentru că suntem foarte deschiși să primim lume. Avem proiecte interne, precum „Hai la psiholog”, unde încercăm să aducem subiecte de natură profesională psihologică în lumină, să le facem mai ușor de perceput pentru toată lumea. Oricine este student în cadrul Universității lucian Blaga din Sibiu poate veni la noi, avem recrutări de două ori pe an, odată în toamnă și odată în primăvară. Studenții au fost interesați azi, ce m-a surprins plăcut este faptul că m-au întrebat și liceeni, am avut o fată de clasa a IX-a care s-a arătat foarte interesată” ne-a spus Andreea.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News