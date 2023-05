Consiliul Județean Sibiu împreună cu partenerii săi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway invită medieșenii marți, 9 mai 2023, ora 11.00 la un atelier de informare, privind metodele de eficientizare energetică sustenabilă. Scopul principal al evenimentului este de a oferi o mai bună înțelegere a beneficiilor energiei regenerabile și a impactului acesteia în eficiența energetică. Partenerii din mediul academic vor oferi detalii despre eficientizarea sustenabilă a locuinței, precum și ce soluții există, modul în care ajută în viitor, dar și exemple de bună practică.

Atelierul de informare va avea loc în sala mare de ședințe a Primăriei Municipiului Mediaș.

Astfel de ateliere de informare vor avea loc și în alte localități din județul Sibiu, în cadrul proiectului „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu” derulat de Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway. Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014 – 2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, cu o valoare de 188.930 euro.

„Sărbătorim Ziua Europei, în nordul județului, împreună cu locuitorii municipiului Mediaș cărora le propunem, în cadrul unui atelier de informare, o temă de foarte mare actualitate la nivel european: energia regenerabilă și eficiența energetică. Pactul Verde European este unul dintre cele mai ambițioase programe care și-a asumat un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Iar pentru ca acest obiectiv să fie realizabil, e nevoie de implicarea noastră, a tuturor. De aceea, prin atelierele la care îi așteptăm pe cât mai mulți medieșeni, dorim să oferim informații cât mai relevante despre cum să economisim resursele energetice, să reducem consumul de energie din locuința noastră, dar și să găsim cele mai bune soluții pentru eficientizarea energetică a acesteia. Îi mulțumesc domnului primar Gheorghe Roman pentru deschidere și îl felicit pentru inițiativele locale prin care protejează mediul înconjurător și contribuie la un viitor sustenabil pentru întreaga comunitate”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

„Sunt bucuros că putem găzdui la Mediaș atelierul de informare a cetățenilor cu privire la posibile metode de eficientizare energetică sustenabilă a locuinței, o temă actuală căreia

administrația locală din Mediaș i-a acordat atenție de-a lungul timpului. Felicit conducerea Consiliului Județean, personal pe doamna președinte Daniela Câmpean, pentru interesul arătat transformării județului Sibiu într-un județ verde.

Atât eu, cât și echipa pe care am format-o la nivelul administrației locale suntem permanent preocupați de îmbunătățirea condițiilor de trai, de asigurarea unui mediu înconjurător cât mai curat, motiv pentru care astăzi Municipiul Mediaș are numeroase proiecte de eficientizare energetică atât a unor clădiri publice, cum este cea a primăriei sau cea a Colegiului SNG, cât și a unor blocuri de locuințe. Avem, de asemenea, un proiect, în derulare, de eficientizare a sistemului de iluminat public și un altul de achiziție de autobuze electrice și stații de încărcare.

Totodată, municipiul Mediaș are o serie de parteneriate în derulare sau în curs de realizare prin care încercăm să facem din Mediaș un oraș mai verde. Amintesc aici, proiectul prin care s-a elaborat Strategia de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice, în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, proiectul Orașe Verzi, derulat în parteneriat cu BERD, proiectul educațional Clean City pe care-l derulăm cu toate școlile gimnaziale din oraș în parteneriat cu orașul înfrățit De Fryske Marren din Olanda.

Rămân un susținător constant al tuturor proiectelor care ajută la dezvoltarea orașului nostru, la îmbunătățirea condițiilor de trăi ale mediesenilor”, a declarat Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș.

