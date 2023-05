Fundașul stânga al echipei FC Hermannstadt, Raul Opruț regretă că s-a încheiat marți seria de șapte jocuri consecutive fără eșec pentru sibieni. Internaționalul din lotul Sibiului a fost nemulțumit că în repriza secundă s-a jucat foarte puțin, fiind multe întreruperi.

”Cei de la UTA au fost mai buni ca noi, au avut mai multă determinare, cred că am început să jucăm abia după ce am luat golul. Nu am înțeles arbitrul, din 55 de minute în repriza a doua s-au jucat cred 15 minute, a intrat ambulanța pe teren și s-au dat doar 10 minute de prelungire. Noi am fost subțiri, nu am făcut un joc bun, doar după 1-o am încercat să punem presiune, dar nu am pus una foarte mare. Ne pare rău de această înfrângere, veneam după trei victorii consecutive. A fost un joc destul de închis, nu au fost ocazii mari nici de o parte, nici de cealaltă. Noi am avut un șut, câteva mingi prin careu, dar nu au fost cine știe ce ocazii. Ne-am apărat bine ambele echipe, diferența a făcut-o acel penalty” a spus Raul Opruț.

FC Hermannstadt a pierdut marți, la Arad, 0-1 cu UTA, în meci din etapa 6 a play-out-ului Superligii și este acum pe locul 10 în clasament, la cinci lungimi de primul loc de baraj. Unicul gol al jocului a fost marcat în minutul 48, din penalty, de Roger.

