La nivelul judeţului Sibiu sunt disponibile 1.112 locuri de muncă vacante oferite de 151 angajatori.
Din totalul locurilor de muncă, 157 de posturi (analist calitate, asistent manager, director societate comercială, inginer şef construcţii, inginer automatist, inginer de sistem software, inginer electromecanic, manager proiect, redactor etc.) se adresează persoanelor cu studii superioare, în timp ce 955 sunt pentru persoane fără studii superioare.
|Meseria
|Locuri
|AGENT COMERCIAL
|1
|AGENT COMERCIAL
|1
|AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)
|3
|AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI)
|5
|AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT
|2
|AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT
|1
|AGENT DE SECURITATE
|40
|AGENT DE SECURITATE
|10
|AGENT DE SECURITATE
|1
|AGENT DE SECURITATE
|40
|AGENT DE SECURITATE
|10
|AGENT DE SECURITATE
|2
|AGENT DE SECURITATE
|6
|AGENT DE SECURITATE
|5
|AGENT DE VÂNZARI
|1
|AGENT DE VÂNZARI
|1
|AGENT RECLAMA PUBLICITARA
|1
|AGENT SERVICII CLIENT
|10
|AGENT TRANSPORTURI
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|2
|AJUTOR BUCATAR
|2
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AJUTOR BUCATAR
|3
|AJUTOR BUCATAR
|10
|AJUTOR BUCATAR
|2
|AJUTOR BUCATAR
|1
|AMBALATOR MANUAL
|1
|AMBALATOR MANUAL
|2
|ANALIST CALITATE
|1
|ANALIST CALITATE
|1
|ANALIST CALITATE
|1
|ANALIST CUMPARARI/CONSULTANT FURNIZORI
|3
|ASISTENT MANAGER
|2
|AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
|1
|BARMAN
|5
|BARMAN
|3
|BOBINATOR APARATAJ ELECTRIC
|5
|BUCATAR
|1
|BUCATAR
|6
|BUCATAR
|2
|BUCATAR
|2
|BUCATAR
|1
|BUCATAR
|3
|BUCATAR-SEF
|1
|CALCATOREASA LENJERIE
|1
|CAMERISTA HOTEL
|1
|CAMERISTA HOTEL
|6
|CARTONAGIST
|2
|CARTONAGIST
|5
|CASIER
|2
|CASIER
|1
|COFETAR
|2
|COFETAR
|1
|Conducator auto transport rutier de persoane
|1
|Conducator auto transport rutier de persoane
|1
|Conducator auto transport rutier de persoane
|24
|Conducator auto transport rutier de persoane
|2
|CONDUCATOR AUTOSPECIALA
|3
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|6
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|2
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|1
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|10
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|3
|Conducător auto transport rutier de mărfuri
|2
|CONFECTIONER SERINGI
|1
|CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON
|12
|CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA
|1
|CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA
|1
|CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA
|10
|CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA
|1
|CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE
|1
|CONTABIL
|1
|CONTABIL
|1
|CONTROLOR CALITATE
|50
|CONTROLOR CALITATE
|2
|CONTROLOR CALITATE
|2
|CONTROLOR POARTA
|1
|DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII)
|1
|DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE)
|1
|DIRECTOR COMERCIAL
|1
|DIRECTOR ECONOMIC
|1
|DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA
|1
|DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA
|1
|DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)
|1
|DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)
|2
|DULGHER RESTAURATOR
|2
|ELECTRICIAN AUTO
|1
|ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII
|5
|ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII
|1
|ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII
|2
|ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE
|1
|ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII
|1
|ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII
|2
|ELECTROMECANIC AUTO
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FEMEIE DE SERVICIU
|5
|FEMEIE DE SERVICIU
|1
|FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR)
|1
|FIZIOKINETOTERAPEUT
|1
|FREZOR UNIVERSAL
|1
|FRIZER
|3
|FUNCTIONAR ADMINISTRATIV
|10
|GESTIONAR DEPOZIT
|1
|GESTIONAR DEPOZIT
|1
|INFIRMIER/INFIRMIERA
|1
|INGINER AUTOMATIST
|1
|INGINER DE CERCETARE ÎN ECHIPAMENTE DE PROCES
|1
|INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA
|2
|INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA
|3
|INGINER DE SISTEM SOFTWARE
|58
|INGINER ELECTROMECANIC
|1
|INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII
|1
|INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII
|1
|INGINER PRODUCTIE
|1
|INGINER PRODUCTIE
|1
|INGINER PRODUCTIE
|1
|INGINER PRODUCTIE
|4
|INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII
|1
|INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE
|2
|INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE
|5
|INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE
|1
|IPSOSAR (EXCLUSIV RESTAURATOR)
|1
|ÎNGRIJITOR CLADIRI
|1
|ÎNGRIJITOR DE COPII
|1
|ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE
|5
|LABORANT DETERMINARI FIZICO-MECANICE
|1
|LACATUS MECANIC
|1
|LACATUS MECANIC
|1
|LACATUS MECANIC
|1
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|2
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|2
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|1
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|2
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|1
|LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX
|1
|LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI)
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|15
|LUCRATOR COMERCIAL
|3
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|10
|LUCRATOR COMERCIAL
|5
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|2
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR COMERCIAL
|1
|LUCRATOR GESTIONAR
|4
|LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE
|10
|LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE
|10
|LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE
|2
|MAGAZINER
|2
|MANAGER
|2
|MANAGER
|1
|MANAGER APROVIZIONARE
|1
|MANAGER APROVIZIONARE
|1
|MANAGER PROIECT
|1
|MANAGER PROIECT
|1
|MANAGER PROIECT INFORMATIC
|7
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MANIPULANT MARFURI
|10
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|2
|MANIPULANT MARFURI
|1
|MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST)
|1
|MECANIC AUTO
|10
|MECANIC AUTO
|1
|MECANIC AUTO
|10
|MECANIC AUTO
|2
|MECANIC AUTO
|2
|MECANIC UTILAJ
|2
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|1
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|10
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|8
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|9
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|15
|MONTATOR SUBANSAMBLE
|10
|MONTATOR-REGLOR, DEPANATOR DE INSTALATII DE ELECTRONICA SI CURENTI PURTATORI
|1
|MUNCITOR ÎN ACTIVITATEA DE GOSPODARIRE A SPANULUI
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|15
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|40
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|8
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|20
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|2
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR
|9
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|3
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|5
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|10
|MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE
|1
|MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII
|1
|OFITER OPERATIUNI FINANCIAR-BANCARE
|1
|OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR
|2
|OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE
|2
|OPERATOR CALITATE FLUX
|10
|OPERATOR FABRICATIE FLUX
|30
|OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|5
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
|5
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
|1
|OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE
|1
|OPERATOR LA PREGATIREA SARJELOR PENTRU TRATAMENT TERMIC
|1
|OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR LACTATE
|1
|OPERATOR LA PREPARAREA PRODUSELOR ZAHAROASE
|2
|OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE
|20
|OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE
|1
|OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE
|2
|OPERATOR SUPORT TEHNIC PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE
|1
|OSPATAR (CHELNER)
|10
|OSPATAR (CHELNER)
|3
|PATISER
|1
|PAZNIC
|2
|PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE
|1
|PREPARATOR EXTRACTE, AROME SI ESENTE
|2
|PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE
|1
|PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI
|1
|PROGRAMATOR
|4
|PROGRAMATOR AJUTOR
|3
|PROIECTANT INGINER MECANIC
|1
|RECEPTIONER DE HOTEL
|2
|RECEPTIONER DE HOTEL
|6
|REDACTOR
|1
|REDACTOR
|1
|REFERENT
|3
|REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA
|1
|REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA
|1
|REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA
|1
|REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE
|1
|REGLOR MASINI-UNELTE
|1
|REPREZENTANT COMERCIAL
|1
|REPREZENTANT COMERCIAL
|1
|SAPATOR MANUAL
|3
|SECRETAR ADMINISTRATIV
|1
|SEF EXECUTIV AUDIT INTERN
|1
|SEF FORMATIE
|1
|SEF SANTIER
|1
|SEF SERVICIU COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL
|1
|SEF TURA DISPECER ENERGETIC
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|6
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|2
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE
|1
|SPALATOR VEHICULE
|1
|SPALATOR VEHICULE
|1
|SPECIALIST IN ACHIZITII
|1
|SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE
|2
|SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE
|1
|SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII
|1
|SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE
|1
|SPECIALIST RESURSE UMANE
|1
|STIVUITORIST
|1
|STIVUITORIST
|4
|STIVUITORIST
|2
|STIVUITORIST
|3
|SUDOR
|2
|TÂMPLAR UNIVERSAL
|2
|TEHNICIAN ANALIST CALITATE
|1
|TEHNICIAN ANALIST CALITATE
|1
|TEHNICIAN ELECTRONICA
|8
|TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII
|1
|TEHNICIAN ÎNCERCARI COMPONENTE VEHICULE/GRUP MOTOPROPULSOR/OPTIMIZARE ENERGETICA/SISTEME DE MASURARE
|3
|TEHNICIAN-OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI
|5
|VÂNZATOR
|5
|VÂNZATOR
|5
|VÂNZATOR
|2
|VOPSITOR INDUSTRIAL
|1
|ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
|2
|ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
|1
|ZIDAR ROSAR-TENCUITOR
|5
|ZUGRAV
|2
|ZUGRAV
|2
|TOTAL
|1112
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