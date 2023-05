Discuțiile dintre FC Hermannstadt și antrenorul Marius Măldărășanu pentru prelungirea contractului nu s-au finalizat încă. Tehnicianul este dorit în continuare la Sibiu și după mai multe runde de discuții, are oferta pe masă, urmând să dea un răspuns în perioada următoare.

”I-am făcut o ofertă, Măldă a spus că se gândește, noi așteptăm răspunsul lui. El știe bine echipa, clubul, a făcut performanță la Sibiu, eu sper și cred că va rămâne la Hermannstadt” a spus Dani Coman. Șeful clubului de pe malul Cibinului a pornit de mult timp discuțiile și își dorea ca acestea să se finalizeze mai rapid.

Marius Măldărășanu a declarat recent pentru Ora de Sibiu că nu se grăbește să semneze prelungirea contractului scadent în vară. Tehnicianul apreciază faptul că este dorit de șefii clubului, că lucrează în liniște și are stabilitate financiară la echipă. ”Au fost discuții pentru prelungirea contractului, eu le-am zis că nu mă grăbesc, ca apoi să îmi pară mie rău, sau lor. Mai sunt multe etape de campionat, trebuie să avem un pic de răbdare, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Mă simt bine la Sibiu, mă simt respectat și dorit și sunt lăsat să lucrez, acesta este lucrul cel mai important. Un alt lucru foarte important este că Hermannstadt are stabilitate financiară, asta mi-am dorit, pentru că au fost momente grele anul trecut și am trecut peste împreună, cu toții. Contează mult să fie stabilitate financiară și de ce nu, să se dorească și performanță, mereu este bine să îți dorești mult, ca să realizezi ceva” a spus Marius Măldărășanu.

Tehnicianul are și alte oferte din Liga 1, printre care de la FC U Craiova 1948, viitorul adversar al echipei sibiene.

